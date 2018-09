FOTO:Enkrat atlet, vedno atlet

Naslov bo konec tedna branil Marko Božiček (desno), lani tudi svetovni veteranski prvak. Foto arhiv AD Kladivar



Velik organizacijski zalogaj

Veterani AD Kladivar, ki sodelujejo pripravi Balkanskega veteranskega prvenstva v Celju Foto Andraž Purg



Samoplačljivo

Celjski Kladivar bo od petka do nedelje poln atletov veteranov. Najstarejši štejejo več kot 90 let. Foto Arhiv AD Kladivar

Celje – Na Kladivarjev stadion se od petka do nedelje vrača balkansko prvenstvo. Člansko so pripravili pred 42 leti, tokrat pod okriljem združenja atletskih veteranov (ZAVS) organizirajo tekmovanje, na katerem se bodo pomerili veterani iz desetih držav. Najstarejši trije udeleženci bodo nastopili v kategoriji nad 90 let.Balkanskega članskega prvenstva leta 1976 se je udeležila Zvonka Blatnik: »Nastopila sem kot mlajša mladinka, bila sem najmlajša udeleženka, v štafeti 4 krat 400 metrov za Jugoslavijo. Osvojile smo srebrno medaljo. Zdaj se na podobne igre spet vračam v Celje.« Pravi, da gre na zmago, kar glede na njene rezultate ni presenetljivo. Blatnikova, ki bo nastopila v teku na 100 in 200 metrov, je namreč od leta 2011 razen enkrat vedno stala na stopničkah, večinoma na najvišji.Na celjskem stadionu bo še okoli 150 veteranov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Romunije, Turčije, Grčije in Albanije. Zunaj konkurence bodo nastopali še predstavniki Italije in Madžarske. Blatnikova pravi, da je zanjo povsem logično, da se s športom tako aktivno ukvarja: »Če si enkrat atlet, ostaneš atlet. Ko se čez čas spet lotiš, gre kar hitro. Mišice ne pozabijo. Vsakodnevnega treninga ne bi več zdržala, ampak od štirikrat do petkrat na teden pa še tečem in delam vaje.« Zaradi ljubezni do atletike je zelo vpeta tudi v klubsko dogajanje, število veteranov atletskega društva Kladivar je namreč glede na preostalo Slovenijo največje, prav tako je podpredsednica ZAVS.Čeprav je Kladivar organiziral že veliko mednarodnih tekmovanj in mitingov, je prav balkansko veteransko prvenstvo največji zalogaj, je dejal predsednik društva in vodja organizacijskega odbora Stane Rozman: »To bo najbolj množično atletsko tekmovanje v organizaciji našega kluba. Tekmovali bodo v 21 disciplinah, poleg tega so starostne kategorije od 35. leta naprej po pet let, za moške in ženske posebej. Skupno bomo tako gledali okoli 380 disciplin. To pomeni prav toliko podelitev.«Prvenstvo je že tretji velik atletski dogodek pod okriljem ZAVS v zadnjem desetletju. Ljubljana je pred desetimi leti gostila evropsko veteransko prvenstvo, Domžale pa pred sedmimi leti veteransko balkanijado. Balkanske igre, za veterane jih pripravljajo od leta 1991, so sicer najstarejše regionalno tekmovanje v atletiki, za člane so jih prvič organizirali leta 1929, je povedal predsednik balkanske atletske veteranske zveze Jurij Novak.Poudaril je, da mnogi veteranski šport žal še vedno razumejo kot drugorazredni, čeravno je marsikateri rekord blizu članskemu. In dodal, da je Eliud Kipchoge, novi rekorder v maratonu, samo še dve leti oddaljen od veteranskih tekmovanj. »Veteranski šport se razvija. V Nemčiji recimo nastopi 4000 veteranov. Tudi pri nas so dobro zastopane kategorije od 50. do 70. leta, ni pa se še uveljavila prva, od 35. do 40. leta.« V Celju bodo zastopane vse kategorije, tudi nad 90 let. V njej bodo nastopili trije moški.Kot je dejal Novak, je težava veteranskega športa tudi samoplačljivost: »Na igre, kjer je treba poleg poti in bivanja plačati še štartnino, pride tisti, ki si to lahko privošči. Slovenci smo v tem pogledu malenkost močnejši. Sicer so običajno močni tudi Grki, v Celje jih pride okoli sto.« Ogled je brezplačen, dogajalo pa se bo vse do nedelje dopoldne.