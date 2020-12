Izvršni odbor Desusa predlaga svetu stranke odhod iz koalicije

Gantar pričakuje, da bodo poslanci spoštovali voljo stranke

Jože P. Damijan že čestital

Izvršni odbor Desusa je svetu stranke predlagal odhod iz koalicije, poroča STA. Predlagal je tudi, da njegovi člani podprejoza mandatarja.Slednji je bil sicer pred začetkom zasedanja tako izvršnega odbora kot sveta Desusa redkobeseden. Napovedal je le, da pričakuje, da bodo uspešno izpeljali seji izvršnega odbora in sveta stranke, na katerih obravnavajo položaj stranke v koaliciji. Vodja poslancev Desusaje ob prihodu dejal le, da danes ne pričakuje nič novega.Kot je pojasnil Erjavec, bodo danes obravnavali tudi pobudo za izključitev poslancaiz stranke ter vmesno finančno poročilo stranke. Morda bo še kakšna druga točka, je dodal.Sam je sicer stranki le dva dni po ponovni izvolitvi za predsednika Desusa predlagal odhod iz aktualne koalicije. Zavzema se za odhod v novo vlado, v katero vabijo opozicijske LMŠ, Levico, SD in SAB, vključene v KUL, pri čemer je Erjavec možen kandidat za mandatarja.A je še nejasno ravnanje poslancev Desusa. Ni namreč izključeno, da bi se ob izstopu Desusa iz koalicije odločili za samostojno pot oziroma da ne bi spoštovali odločitve organov stranke. Poslanci namreč večkrat izpostavijo, da jih v aktualni vladi motijo nekatere premierove poteze, ki razburjajo javnost, a da so zadovoljni z izpolnjevanjem koalicijskega sporazuma in zahtev Desusa.Minister za zdravjeje ob prihodu na današnje zasedanje organov stranke dejal, da ne ve, ali bodo poslanci spoštovali voljo stranke, a predvideva, da bodo.Odločitev Desusa ocenjujejo za ključno za uspeh konstruktivne nezaupnice, ki jo napovedujejo stranke Kul, saj bi morebitnemu izstopu te stranke iz vlade lahko sledil še kakšen poslanec SMC. V tej poslanski skupini sicer za zdaj zatrjujejo, da so enotni, predsednik SMCpa je napovedal, da se bo zavzemal za dokončanje zgodbe, ki so jo v aktualni koaliciji začeli.Pobudnik Kula, ki je izjavil, da se je pripravljen umakniti kot morebitni mandatar nove vlade in v tej vlogi podpreti Erjavca, je Desusu v tvitu že čestital.je še pred zasedanjem tvitnil, da predčasne volitve niso v interesu LMŠ, saj bi to pomenilo, da bi Janševa vlada ostala na oblasti še vsaj pol leta.