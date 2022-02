ESČP: Šest let za odločitev je nerazumno dolgo

V nadaljevanju preberite:

Skoraj šest let je že minilo, odkar je babica tako imenovanih koroških dečkov vložila tožbo zoper odločbo ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki je zavrnilo njeno vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti za mladoletna vnuka, a do danes postopki pred sodiščem še niso končani. S tem je država po mnenju Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Mariji Otorepec kršila pravico do sojenja v razumnem roku. Poznavalci opozarjajo, da se tudi medijsko manj odmevni primeri nemalokrat vlečejo predolgo, med drugim zaradi pomanjkanja ustreznih izvedencev.