Po botoks in injekcije za pomladitev kar v hotelsko sobo

Lepota je danes v luči trendov, vplivnežev, kulta mladosti in tržne logike postala neskončen projekt. Če želimo biti uspešni in ljubljeni, moramo biti privlačni in lepi, nas prepričujejo. Polne ustnice, velike zadnjice, večje prsi, majhen nos … Vse več ljudi po svetu, pa tudi pri nas, se odloča predvsem za minimalne invazivne estetke posege z željo po lepši zunanji podobi. Mnogokrat gre za trende, ki so, podobno kot lepota, minljivi. Vse večkrat po spletu zaokrožijo skoraj groteskne podobe ljudi, ki po estetskih posegih gotovo niso videti bolje.

S tem se njihove stiske le še poglobijo, je za Delo opozorila socialna psihologinja prof. dr. Metka Kuhar s Fakultete za družbene vede: »Zdi se mi nesprejemljivo, da se estetke kirurge predstavlja kot zvezdnike ali celo terapevte. Kirurg ni psiholog, kirurški nož ne zdravi ran iz otroštva, ne odpravlja občutkov manjvrednosti ali nezadostnosti. Tu bi morala psihološka podpora pred posegom postati nujnost, ne zgolj formalnost!«

Ob tem se v misli prikradejo zaključni prizori iz filma Substanca z Demi Moore v glavni vlogi, ki na svojevrsten način prikaže sodobno gonjo po večni mladosti. Iz želje po lepoti in mladosti lahko iz človeka nastane izmaličena podoba, večkrat zaradi razmaha črnega trga in neusposobljenih ljudi za tovrstne posege, tudi zaradi kirurgov psihopatov, zaradi manka pogovora, zmernosti, analize, znanja, je povedal kirurg dr. Uroš Ahčan, ki deluje tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Dobro izbran in tehnično brezhibno izveden estetski poseg, pa naj bo neinvaziven ali kirurški, po njegovih izkušnjah ob realnih pričakovanjih prinese ogromno veselja in izboljša kakovost življenja: »To povedo številni pacienti. S spremembo telesa in izboljšano funkcijo in lepšim videzom ljudje nedvomno pridobijo pri telesnih aktivnostih, skladnosti in kakovosti življenje. Plastična in estetska kirurgija nedvomno lahko da veliko, če temelji na stroki, znanju, izkušnjah in upošteva zmernost in telesno skladnost«.

Dr. Kuharjeva ob tem opozarja, da so kakovostni estetski posegi, o katerih govori dr. Ahčan, finančno dostopni le določenemu sloju: »To pomeni, da je 'lepo' telo danes tudi razredno označeno; kot statusni simbol. Cenejši, pogosto bolj tvegani posegi postanejo edina 'dostopna' možnost za nižje sloje, kar povečuje njihovo izpostavljenost tveganjem. Telo postaja oblika kapitala.«

Tudi pri nas se, ne le med pacienti, ampak tudi med zdravniki, povečuje zanimanje za estetsko kirurgijo. Po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije (na dan 1. avgusta letos) je bilo v sistemu aktivnih 68 specialistov in specializantov plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije. »Zanimanje za to specializacijo na razpisih specializacij je veliko, vsakič je prijav več kot razpisanih mest«, so pojasnili z ministrstva za zdravje.

Poleg mnogih, ki polnila in botoks opravljajo v sklopu drugih kozmetičnih storitev, tudi Slovenija ni izjema, vsem je, kot pravi dr. Ahčan, znano, da se estetski posegi izvajajo tudi v hotelskih sobah. FOTO: Voranc Vogel

Lepota kot projekt

Težnja k idealom in lepoti se pojavlja skozi vso človeško zgodovino. Se pa dojemanje obeh spreminja in zdi se, da se družba vse bolj obrača k zunanjosti, podobi.

Kot pojasnjuje dr. Kuharjeva, gre za kompleksen družbeni fenomen, ki se napaja iz nenehne izpostavljenosti idealiziranim podobam na družbenih omrežjih, kulturi slavnih in agresivnem trženju lepotnih izdelkov ter storitev. Po njenem je v tem kontekstu lepota postala neskončen projekt, negotovost pa njen osnovni pogon: »Nekaj, kar moraš doseči, oblikovati, popraviti. Lepota kot takšna ni v harmonični simetriji ali naravni pojavnosti. Preoblikovala se je v industrijski standard, ki ga določajo algoritmi, modne hiše, vplivneži in žal pogosto tudi kapital – ne pa človeška raznolikost ali notranji občutek lastne vrednosti. Popolnost, ki jo danes prodajajo kot dosegljivo, je v resnici fiktiven, potrošniško pogojen konstrukt,« je kritična.

Tržni model, kot še dodaja sogovornica, namreč deluje po logiki, da najprej zruši samozavest, nato pa ponudi rešitev.

Prof. dr. Kuharjeva meni, da dejstvo, da se vse več ljudi odloča za botoks in polnila, celo zelo mlade ženske, priča o tesnobni kulturi: »Ta se boji staranja in naravnega spreminjanja telesa. Gre za družbo, ki raje izbriše gubo, kot pa se poglobi v to, kaj jo je povzročilo«. Staranje se vse bolj razume kot bolezenski proces, ne kot naravni del življenja. Pomlajevanje, kot nadaljuje, skorajda postaja moralna dolžnost – če ne »vlagamo« vase, smo označeni kot zanemarjeni, odpisani, celo 'nezdravi'«.

Ob tem Kuharjeva izpostavi še en pomemben vidik: »Ko se telo preoblikuje po meri ideala, pogosto izgubi nekaj bistvenega – občutek. Prsi, denimo, niso le estetski objekt, so tudi vir občutenja, bližine, telesnega stika, dojenja. FOTO: Dobrin Tavčar

Estetski posegi kot obisk frizerja

Dr. Ahčan pojasnjuje, da so razlogi in vzvodi, da se ljudje odločajo za estetske posege raznoliki in raznovrstni: »Kolega Per Heden, ki je bil lastnik največje estetske klinike v Stockholmu, je dejal, da bi se, če bi bili estetski posegi brez zapletov, brezplačni in neboleči, večina ljudi odločila zanje, saj vsi želimo biti najboljša različica sebe in ugajati tako sebi, v današnjem svetu pa še bolj drugim, in se na ta način dokazovati«. Dodaja, da so estetski posegi postali precej dostopni, nekateri so tudi relativno poceni; postali so kot obiski frizerja ali kozmetičarja.

Dr. Kuharjeva sicer na tem mestu opozori na to, da smo kot družba normalizirali to, da težimo k popravkom, da smo ponotranjili tržno logiko »biti najboljša verzija samih sebe« in smo podvrženi neoliberalnim izkoriščanjem telesa, estetizirano nasilje nad telesom je postalo normalnost: »Ideali lepote so ne le estetske preference, ampak tudi družbeni mehanizmi razlikovanja. Odločanja o tem, kdo je vreden, zaželen, uspešen. Povezani so z dostopom do ljubezni, dela, statusa, vpliva – zato postanejo eksistencialno pomembni. In če je zunanji videz ključ do pripadnosti in potrditve, se tveganje pogosto zdi upravičeno – zlasti v kulturi, ki je izrazito vizualna, tekmovalna in telesno normirana.«

Tudi pri nas imajo velik vpliv skupine ljudi, ki so medijsko izpostavljene, a brez ustreznega strokovnega znanja. Strokovnjaki pa so potisnjeni v kot, nemo spremljajo dogajanje. Žal ima v sodobnem svetu izjava in mnenje Kim Kardashian bistveno večjo težo kot mnenje Nobelovega nagrajenca, ki je svoje življenje posvetil strokovnemu problemu. Uroš Ahčan

Dr. Ahčan pojasnjuje, da pri estetski kirurgiji, ki se je razvila iz plastične, v osnovi ločimo minimalno invazivne estetske posege in invazivne kirurške posege. »Največji porast je na področju neinvazivnih estetskih posegov, kjer prevladujejo aplikacija botulinum toksina (botoksa) za korekcijo dinamičnih gub obraza, uporaba različnih polnil, ki so lahko začasni ali trajni, uporaba različnih laserskih naprav, radiofrekvence za vzpodbujanje in obnovitev celic kože, uporabjamo PRP, kemični piling ter tudi številne vsakoletne novosti, ki so marketinško zelo dobro predstavljene, kot na primer uporaba niti za dvig obraznih tkiv«.

Na drugi strani pa so, kot dodaja, klasične kirurške operacije, kjer pogosto poleg estetske spremembe prispevajo tudi k funkcionalnosti. A kot opozarja, se je treba zavedati, da gre za agresivne, nepovratne postopke v telo. In ti zahtevajo natančen pogovor in realna pričakovanja.

Čeprav so estetski posegi pogosto predstavljeni kot neproblematična pot do večje samozavesti, številne raziskave kažejo nasprotno, opozarja socialna psihologinja. FOTO: Tomi Lombar

Neinvazivni tehniki: Botoks in polnila Pomlajevanje z botulin toksinom (botoksom) prepreči, da bi mimične gube postale trajne. »Obraz deluje spočit, mimika pa ostane naravna, če poseg prilagodimo posamezniku, glede na obrazno mišičevje in z natančno dozirano aplikacijo,« pravi dr. Ahčan. Botoks lahko tudi lajša migrene in zmanjšuje potenje. Učinek traja med šest in 12 mesecev. Polnila (najpogosteje hialuronska kislina) pa nadomeščajo izgubljeni volumen in izravnajo gube. »Pri tem je ključna zmernost – prekomerna uporaba lahko popači obraz in vpliva na mimiko,« opozarja. Dr. Ahčan tudi tukaj poudarja pomen osebnega pristopa in izkušenega izvajalca. »Vsem tem izbranim tehnikam pa nato dodajamo še tehnike za korekcijo površine kože, to pa je uporaba kakovostne medicinske kozmetike, laserska tehnologija, kemični pilingi ter uporaba PRP ali radifrekvence,« pojasnjuje.

Pris niso le elstetski objekt

In kakšna so tveganja? Pri botoksu lahko pride do začasne asimetrije ali spuščenih obrvi. Polnila pa lahko povzročijo okužbe, odmrtje kože ali zatrdline, še posebej ob nestrokovni izvedbi.«. Najhujše posledice slabih materialov in nepravilne izvedbe posega so hudi zapleti v smislu okužb, propada tkiv, slabega celjenja, brazgotinjenja, poslabšanja tako funkcionalnega kot estetskega rezultata, kar pa vodi tudi do psiholoških težav in slabe kakovosti življenja, kar pa je ravno nasprotno željam in ciljem teh pacientov, pojasnjuje dr. Ahčan.

Dr. Kuharjeva opozarja na porast zapletov in telesnih deformacij, zlasti ob ponavljajočih se posegih izven reguliranih zdravstvenih sistemov: »Botoks poleg telesnih tveganj vpliva tudi na čustveno izražanje – zaradi zmanjšane mimike postane obraz manj odziven, kar vpliva na doživljanje sebe in zaznavo drugih«.

Dodaja, da to področje pogosto ni ustrezno regulirano, izdelki pa prihajajo na trg brez dolgoročnih varnostnih študij.

Ob tem sogovornica izpostavi še en pomemben vidik: »Ko se telo preoblikuje po meri ideala, pogosto izgubi nekaj bistvenega – občutek. Prsi, denimo, niso le estetski objekt, so tudi vir občutenja, bližine, telesnega stika, dojenja. Po umetnih povečavah pogosto izgubijo svojo občutljivost, postanejo tuje, otrple. Mnoge ženske poročajo, da čutijo manj – ne le dotika, temveč tudi sebe. Tako v želji po 'lepšem' telesu lahko nehote ali nevede izgubimo tisto, kar nas je najbolj povezovalo z lastnim telesom: z občutkom, da smo v njem doma.«

In kakšna so tveganja? Pri botoksu lahko pride do začasne asimetrije ali spuščenih obrvi. Polnila pa lahko povzročijo okužbe, odmrtje kože ali zatrdline, še posebej ob nestrokovni izvedbi. FOTO: Lucy Nicholson Reuters/Pictures

Vse več moških

»Letno so na straneh mednarodnih organizacij ISAPS objavljeni podatki o trendih lepotnih posegov v svetu, a tega podatka v Sloveniji žal nimamo. Se je pa v zadnjih letih povečal tudi delež moških, ki uporabljajo tako neinvazivne pomlajevalne tehnike, kot kirurške tehnike,« pojasnjuje dr. Ahčan.

Ne glede na to, da se vse več moški odloča za posege, so estetski standardi za ženske precej strožji in bolj ponotranjeni kot pri moških, opozarja dr. Kuharjeva: »Deklice se že zelo zgodaj učijo, da morajo biti 'lepe', 'urejene', 'privlačne', in kar je ključno, da so skozi pogled drugega ocenjevane in potrjevane. Gre za objektivizacijo telesa, ko se ženska navadi nase gledati od zunaj, z očmi družbe. Ta notranji pogled ni nevtralen; s seboj nosi sporočila o tem, kaj je dovolj dobro, kaj je pomanjkljivo in kaj nujno potrebuje 'popravek'. Za moške ta pogled obstaja v precej blažji obliki, pri njih je več prostora za individualnost, staranje, telesne posebnosti. Moškim je pogosto dovoljeno biti 'zanimivi', 'karizmatični', 'avtoritativni', tudi če niso lepi.«

Pravi, da ne gre le za površinske razlike v obravnavi moških in žensk, temveč za temeljno sistemsko neenakost: »Potrebujemo premik v smer sprejemanja telesne raznolikosti in ozaveščanja že pri najmlajših, da vrednost deklice ni v tem, kako je videti, ampak v tem, kdo je, kaj čuti, razmišlja, kako se povezuje s svetom.«

»Iz črnega trga dobivamo številne iznakažene obraze, razočarane paciente, celo paciente, ko se po posegih vrnejo brez ledvice. Nekatere razvite države so že davno prepoznale ta problem in sprejele ustrezno zakonodajo, ki natančno določa, kdo in v kakšnih prostorih lahko opravlja ter starostno mejo pacientov za izvajanje estetskih storitev in posegov.« Uroš Ahčan

Izvajalci kozmetične dejavnosti

Čeprav so estetski posegi pogosto predstavljeni kot neproblematična pot do večje samozavesti, številne raziskave kažejo nasprotno, opozarja socialna psihologinja: »Povečujejo lahko telesno nezadovoljstvo, zasvojenost z lastno podobo, tveganje za depresijo. Metaanalize opozarjajo, da ti posegi pogosto ne izboljšajo psihološkega počutja, temveč lahko ojačajo psihološke težave, še posebej pri osebah z nizko samopodobo ali perfekcionistično naravnanostjo. Poleg tega poročila razkrivajo porast zapletov in telesnih deformacij po ponavljajočih se posegih, zlasti kadar so izvajani izven reguliranih zdravstvenih sistemov«. Četudi se racionalno zdi nepojmljivo, da bi kdo tvegal svoje zdravje zaradi cenovno bolj ugodne 'lepote', to, če pogledamo skozi prizmo psihološke stiske in socialnih pritiskov, postane bolj razumljivo, čeprav nič manj skrb vzbujajoče, dodaja.

»Številni so pripravljeni tvegati veliko, ker verjamejo, da bo popravek njihove zunanjosti končno prinesel notranji mir ali družbeno sprejetost. Namesto tega pa se pogosto zgodi ravno obratno, slabo izveden poseg še poglobi občutke sramu, neustreznosti in izolacije,« pravi dr. Kuharjeva. Dodaja, da je nujno, da se kot družba premaknemo v smer večje telesne 'pismenosti', psihološkega opolnomočenja in kritične razprave o lepotnih normah. Ne gre za to, da bi ljudem odrekali pravico do odločanja o lastnem telesu, temveč za to, da to odločanje ne temelji na notranji stiski in neetičnem trženju 'popolnosti',« opozarja.

A žal tudi Slovenija ni izjema pri razmahu črnega trga teh storitev. Kot so za Delo pojasnili z ministrstva za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) preko različnih oglasov, objav in prijav zaznava vedno več storitev, ki sodijo na področje zdravstvene dejavnosti, jih pa izvajajo nezdravstveni delavci brez ustrezne izobrazbe, znanja in kompetenc, najpogosteje izvajalci kozmetične dejavnosti. Kot so pojasnili, gre v teh primerih predvsem za vbrizgavanje polnil (hialurona) in botoksa ter postopke »pomlajevanja« z uporabo različnih postopkov »iglanja - zbadanja« in s pomočjo laserjev ter preoblikovanje delov telesa s pomočjo lipolize.

Klasične kirurške operacije pogosto poleg estetske spremembe prispevajo tudi k funkcionalnosti. A kot opozarja dr. Ahčan, se je treba zavedati, da gre za agresivne, nepovratne postopke v telo. In ti zahtevajo natančen pogovor in realna pričakovanja. FOTO: Shutterstock

To bi morali opravljati zdravniki

»Vsi navedeni postopki so povezani z vrsto neželenih učinkov in posledic in samo zdravnik je usposobljen, da pojasni in predvidi tveganja takšnih posegov ter da neželene učinke prepreči oziroma jih ustrezno zdravi. Zato lahko lepotne posege (tudi nekirurške) opravljajo samo zdravniki, ki izpolnjujejo pogoje za samostojno delo, ki jih določa Zakon o zdravniški službi: imeti morajo ustrezno izobrazbo in usposobljenost (kvalifikacija), biti vpisani v register zdravnikov in morajo imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju, t. j. licenco,« so pojasnili.

A praksa kaže drugače. Dr. Ahčan opozarja, da je razširjen črni trg opravljanja storitev gromozanski problem, tako v Sloveniji, kot v svetu: »Iz tega trga dobivamo številne iznakažene obraze, razočarane paciente, celo paciente, ko se po posegih vrnejo brez ledvice. Nekatere razvite države so že davno prepoznale ta problem in sprejele ustrezno zakonodajo, ki natančno določa, kdo in v kakšnih prostorih lahko opravlja ter starostno mejo pacientov za izvajanje estetskih storitev in posegov.«

Za primer navede danski zakon, ki so ga prevedli, in v času ministrovanja Doriana Marušiča poskušali uvesti tudi pri nas. Njihov zakon natančno opredeljuje kdo, kje in pri kom izvaja določene estetske storitve, po posameznih specialnostih. »Zakon je zelo premišljen, dober in je uvedel red na tem področju. Minister je bil naklonjen predlogu, a žal zakon ni bil sprejet v parlamentu, zato pravih pravil ni. Tisti, ki posege izvaja brez zdravniške licence, tudi nima odgovornosti, tako so številne nadzorne službe omejene pri nadzoru takih storitev.«

Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) vsako prijavo obravnava individualno glede na storitev in aparaturo, ki jo zavezanec uporablja pri delu. Dokumentacijo posredujejo v strokovno presojo na ustrezni Razširjeni strokovni kolegij (RSK) in na podlagi strokovnega mnenja RSK zavezanca v nadaljevanju postopka tudi obravnavajo. »Če RSK oceni, da postopek sodi na področje zdravstvene dejavnosti, se zavezancu prepove opravljanje zdravstvene dejavnosti, saj ne razpolaga z dovoljenjem za opravljanje zdravstvene dejavnosti, niti storitve ne izvaja zdravstveni kader, ki bi izpolnjeval predpisane pogoje,« pojasnjujejo na inšpektoratu.

V letih 2022 in 2023 je bila izdana po ena odločba o prepovedi opravljanja zdravstvene dejavnosti brez dovoljenja, v letu 2024 šest in letos do 30. julija ena odločba o prepovedi opravljanja zdravstvene dejavnosti v zvezi z estetskimi posegi. Med letoma 2020 in 2021 niso izdali nobene, ker so bili nadzori usmerjeni v izvajanje ukrepov zaradi covida.

Po polnejše ustnice v hotelsko sobo

Poleg mnogih, ki polnila in botoks opravljajo v sklopu drugih kozmetičnih storitev, tudi Slovenija ni izjema, vsem je, kot pravi dr. Ahčan, znano, da se estetski posegi izvajajo tudi v hotelskih sobah: »Skupine se oblikujejo prek facebooka in drugih povezav, zberejo v hotelski sobi, kjer pride neznani izvajalec, z materialom neznanega izvora in kakovosti, nepreverjenega roka trajanja. Opravi storitev, ki ni bistveno cenejša od storitve, ki je opravljena v primernih prostorih in s kakovostnim materialom, in preprosto odide v neznano, brez izdanih računov in pred morebitnimi zapleti. Največkrat se takih zabav udeležujejo manj izkušeni ljudje s pomanjkljivim znanjem in željo po cenejši uslugi.«

Podobno po njegovih besedah velja za Turčijo in druge države, ki ponujajo medicinski turizem, kjer obstajajo »zelo kakovostne ustanove, ki izvajajo vrhunske estetske storitve, pa tudi ustanove, ki jih vodi zgolj cilj hitrega zaslužka, kjer uporabljajo najcenejše materiale neznanega izvora in se postopki in posegi izvajajo v neprimernih prostorih. Srečujemo se tudi z primeri hudih prevar in nepovratnih poškodb telesa ter zapletov, ki jih rešujemo v Sloveniji.«

Dr. Ahčan v vsem kontekstu črnega trga kot enega večjih problemov vidi tudi relativizacijo stroke, torej, da lahko vsakdo opravlja najrazličnejše storitve, piše najrazličnejša mnenja, ki so lahko celo bolj upoštevana od mnenj strokovnjakov in strokovnih združenj. »Tudi pri nas imajo velik vpliv skupine ljudi, ki so medijsko izpostavljene, a brez ustreznega strokovnega znanja. Strokovnjaki pa so potisnjeni v kot, nemo spremljajo dogajanje. Žal ima v sodobnem svetu izjava in mnenje Kim Kardashian bistveno večjo težo kot mnenje nobelovega nagrajenca, ki je svoje življenje posvetil strokovnemu problemu. Svet slabo izobraženih, prestrašenih in nerazmišljujočih ljudi je lažje obvladljiv in prinaša velike koristi posameznikom prav na vseh področjih,« opozarja.