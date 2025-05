V predzadnji epizodi podkasta V ambulanti z dr. Orlom je gostoval profesor doktor Igor Bartenjev, dermatolog, ki se s tem področjem ukvarja že kakih petintrideset let. Čeprav je tudi zasebnik, je ostal zaposlen na medicinski fakulteti, deluje pa tudi kot raziskovalec. Poleg tega, da se ukvarja s hudimi kožnimi boleznimi, je tudi izrazit estet, ki veliko ve o tako imenovani estetskokorektivni dermatologiji oziroma anti-ageingu, o katerem je v tej epizodi tekla beseda.

Na vprašanje, zakaj se staramo, po besedah dr. Bartenjeva stroka ne more podati odgovora, si pa večina ljudi želi ostati vitalnih čim dlje. Še najbliže odgovoru je bil strokovnjak, ki se je pisal Mann in je konec 19. stoletja postavil teorijo o poškodbah kože. Celice se s časom starajo in delujejo vse slabše, te poškodbe pa se kopičijo. Druga teorija, ki je tej blizu, je teorija prostih radikalov, kar pomeni tvorbo presnovnih produktov, ki v molekule v celici vnašajo nemir. Prosti radikali s tem, ko iščejo, na kaj bi se vezali, poročajo nepovratno škodo. Poleg teh obstajajo še druge teorije. »Vsekakor staranju ne moremo ubežati, to je dejstvo,« je poudaril sogovornik in dodal, da je odvisno tako od notranjih kot od zunanjih dejavnikov. Na zadnje še lahko vplivamo, na prve pa ne.

Mladostno kožo lahko ohranjamo na več načinov, to so nutricevtika, farmacevtika ter manj in bolj invazivni posegi. Nutricevtika velja za precej nov pojav, pri katerem gre za vnašanje določenih stvari v organizem. Farmacevtika pomeni jemanje preparatov na različne načine. Manj invazivni posegi so namenjeni preprečevanju, pa tudi zdravljenju škode. S temi se dr. Bartenjev pogosto ukvarja, medtem ko se z invazivnimi predvsem plastični kirurgi. Operativni posegi, ki jih izvajajo, zagotavljajo takojšen absoluten učinek, torej mladosten oziroma pomlajen videz.

Še ena zelo invazivna metoda za doseganje tega cilja, ki spada na mejno področje med plastično kirurgijo in dermatologijo, pa so globoki kislinski pilingi, ki povzročijo (sicer ne globoko) škodo in sprožijo »levitev« kože, s katero izginejo znaki staranja. Kot »zlati standard« na tem področju je dr. Bartenjev omenil laserske posege, s kolegom Orlom pa sta se dotaknila še tako imenovanih minimalno invazivnih metod ter botoksa in polnil.