Evropska ljudska stranka je vzela Golobovo vlado na piko

»Ne glede na to, kakšno vlado imate, bodisi levo ali desnosredinsko, je zelo pomembno, da uporabljamo enake standarde, ne glede na to, kdo je na oblasti. To mora veljati brez izjem, ko gre za vprašanja vladavine prava, medijske svobode in neodvisnosti institucij,« je ob zaključku misije poslancev Evropske ljudske stranke (ELS) za ugotavljanje dejstev v Sloveniji povedal podpredsednik ELS Tomas Tobé. S tem je odgovoril na kritike, ki so spremljale sestavo in delo misije, pa tudi izbor sogovornikov, s katerimi se je misija srečala.

»V tem mandatu je bilo sto izrednih sej državnega zbora. Vidimo, da se zakonodajni predlogi sprejemajo po nujnem postopku. Zakaj torej ne morete imeti normalnih postopkov pri sprejemanju zakonodaje?« je vprašanje, ki ga je želel Tobé skupaj s kolegi Dolors Montserrat, Leno Düpont, Michalom Wawrykiewiczem in Romano Tomc zastaviti predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Tobé obžaluje, da nihče od povabljenih ni bil pripravljen na srečanje z njimi. Na koncu so o teh vprašanjih govorili s podpredsednikom državnega zbora Danijelom Krivcem (SDS).

Na področju neodvisnosti institucij se je misija ukvarjala z računskim sodiščem: »Osebno menim, da je računsko sodišče zelo pomembno v demokraciji. Vlada v Sloveniji je brez ustreznega posvetovanja računskemu sodišču za 30 odstotkov zmanjšala proračun.« Na področju neodvisnosti medijev pa misijo moti »odsotnost odločitve ustavnega sodišča o novem medijskem zakonu, ki traja že več kot dve leti«.

Tobé je povedal, da pričakuje, da bodo vsa priporočila iz poročila evropske komisije o vladavini prava izvedena brez odlašanja. »Jasno je, da bomo ugotovitve, ki jih imamo s te misije, prinesli v evropski parlament in seveda v našo politično skupino. Čutimo odgovornost, da ukrepamo. Še vedno pa je prezgodaj reči, kakšen bo naslednji ukrep,« je Tobé odgovoril na novinarsko vprašanje, kakšni bodo naslednji koraki ELS v zvezi s Slovenijo.

Misija ELS se je sestala tudi s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem. FOTO: Blaž Samec/Delo

Evropski poslanec iz Švedske je spomnil, da je njihova politična skupina v evropskem parlamentu največja. »Vemo tudi, da imamo v svetu EU večino predsednikov vlad in tudi v evropski komisiji imamo predsednico Ursulo von der Leyen ter dodatnih 14 komisarjev iz vrst ELS. Tega ne govorim, da bi se hvalil z našim vplivom,« je še dodal.

Koordinatorka obiska v Sloveniji Romana Tomc (SDS) pa je ocenila, da odzivi nasprotne politične strani na misijo kažejo, da je delegacija pomembna in da se je bojijo. »Že dejstvo, da so nekateri, ki so imeli priložnost, da spregovorijo, zavrnili naše srečanje, govori samo zase. Prišli smo v dobri veri in bomo svoje delo v okviru dela parlamenta nadaljevali,« je še dodala. Sestanek z misijo je poleg Urške Klakočar Zupančič zavrnil tudi notranji minister Boštjan Poklukar (oba iz Gibanja Svoboda), njegova predhodnica Tatjana Bobnar, ki govori o političnih pritiskih predsednika vlade Roberta Goloba na policijo, pa je svojo odsotnost opravičila. O pritiskih na policijo je misija govorila z bivšim ministrom Alešem Hojsem (SDS).