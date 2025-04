SDS in NSi spet enotni pri evropskem pritisku na vlado

V ponedeljek prihaja v Slovenijo strankarska misija Evropske ljudske stranke (ELS), ki bo pod drobnogled vzela stanje vladavine prava v državi. V delegaciji – vodil jo bo Šved Tomas Tobé – bo tudi Matej Tonin (NSi), ki je sicer zaradi soliranja SDS pri tej temi ustanovil svojo nacionalno delegacijo znotraj ELS.

Na začetku leta je Romana Tomc, ena od desetih podpredsednic ELS, napovedala prihod misije v Slovenijo. Ta bo opravila razgovore tudi s posamezniki in institucijami v Sloveniji, da bi ugotovila stanje na področju vladavine prava. Neuradno nam je uspelo izvedeti, da se je za obisk Slovenije zanimalo osem poslancev ELS, ki je v evropskem parlamentu najmočnejša politična sila.

Končne potrditve sodelujočih bodo znane v petek, načelno pa prihajajo trije podpredsedniki skupine in dva poslanca ELS, ki sta v skupini zadolžena za vladavino prava, so nam včeraj sporočili iz pisarne evropske poslanke Romane Tomc. Teme, o katerih želi delegacija pridobiti mnenja sogovornikov, pa so demokracija, mediji, korupcija in pritiski na neodvisne institucije.

Delegacija ELS bo v Slovenijo prišla v ponedeljek. Delegacijo bo vodil Šved Tomas Tobé, njen program sestavlja Romana Tomc. V SDS ne razkrivajo, s kom se bo strankarska delegacija ELS sestala v Sloveniji.

V Sloveniji ni nič nenavadnega, da vsakokratna opozicija internacionalizira dejanske ali namišljene težave z vladavino prava, ki jih imajo vladajoči. A v tem mandatu se je vse skupaj začelo z rivalstvom med SDS in NSi. Manjša opozicijska stranka je bila prva, ki je oktobra lani vodstvo evropskega parlamenta opozorila »na erozijo demokracije in vladavine prava« v Sloveniji.

Razkrite prakse policije, nižanje proračunskih sredstev za računsko sodišče in državni svet ter kršitve poslovnika državnega zbora kažejo, da je vladavina prava v Sloveniji oslabljena, je ocenil evropski poslanec Matej Tonin, ko je februarja v Sloveniji na enodnevni misiji gostil Adriána Vázqueza Lázaro, poslanskega kolega iz ELS, da se sam prepriča o stanju vladavine prava v Sloveniji.

Čeprav imajo v opoziciji iste politične cilje, so se Toninovi evropski poslanski kolegi iz SDS odločili, da v Slovenijo naknadno pokličejo svojo, obsežnejšo strankarsko delegacijo, ki bi izvajala politični pritisk na vlado Roberta Goloba. Po naših informacijah se je to zgodilo zaradi pritiskov predsednika SDS Janeza Janše na evropske poslance iz lastnih vrst, da organizirajo obisk politične misije ELS v Sloveniji.

Tonin na Švedovo povabilo

»Do konca leta 2024 smo bili s poslanci SDS v skupni nacionalni delegaciji, vendar me niso obvestili, da naj bi pripravljali svojo misijo EPP,« je netovariške odnose med njim in poslanci iz SDS razkril Tonin, ki je na začetku leta izstopil iz slovenske nacionalne delegacije znotraj ELS. Zapustil je poslance SDS in ustanovil svojo nacionalno delegacijo, kar je Romana Tomc pripisala Toninovim osebnim ambicijam.

Tomas Tobé, ki bo tokrat vodja delegacije ELS, je lani sprožil postopek proti Branku Grimsu zaradi nedopustne podpore Viktorju Orbánu.

A Tonin nam je potrdil, da bo član delegacije ELS, ki jo v Slovenijo vabijo evropski poslanci SDS. K sodelovanju pa ga ni povabila Romana Tomc, ki pripravlja program obiska misije, ampak švedski poslanec Tomas Tobé, ki je tudi podpredsednik ELS. Tobé, tokrat vodja delegacije, je lani sprožil postopek proti Branku Grimsu zaradi nedopustne podpore Viktorju Orbánu. Do postopka izključitve ni prišlo, saj je Romana Tomc s svojim vplivom v ELS Grimsove suverenistične eskapade (začasno) pometla pod preprogo.

V NSi pa so se odločili, da v misiji ELS sodelujejo zaradi zadnjih dogodkov v zvezi s komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Štirje poslanci NSi so se znašli v predkazenskem postopku zaradi domnevne zlorabe položaja. »Zdi se nam absolutno nesprejemljivo, pritlehno, da del vladnih spletkarjev zlorablja policijo za politične obračune z opozicijo, in to na točkah, na katerih je opozicija delala skladno z zakonom,« je dejal Tonin, ki je zadevo že »internacioanliziral« s tem, ko je o njej obvestil evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja.

Tako Tonin kot poslanci SDS želijo ustvarjati vtis, da gre pri strankarski misiji ELS za uradno misijo evropskega parlamenta. Te mora odobriti konferenca predsednikov političnih skupin v evropskem parlamentu. To se je nazadnje zgodilo v času tretje vlade Janeza Janše, ko je Slovenijo obiskala delegacija odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), ki jo je vodila nizozemska liberalka Sophie in 't Veld.