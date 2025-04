Misija Evropske ljudske stranke kot del predvolilne kampanje SDS

Slovenski evropski poslanci, ki ne prihajajo iz vrst Evropske ljudske stranke (ELS), so kritični do njihove politične misije, ki bo danes ugotavljala stanje vladavine prava v Sloveniji. Kot smo poročali, se bo strankarska misija pogovarjala večinoma s somišljeniki stranke SDS.

»Strankarski izlet evropskih poslancev ELS v Sloveniji bi označila kot ceno za to, da SDS zadržijo v svojih vrstah. Treba je vedeti, da so takšni 'podvigi' za uprizoritev predstave v domačem javnem prostoru glavna in edina stvar, za katero si prizadevajo evropski poslanci SDS v evropskem parlamentu,« ocenjuje evropska poslanka Irena Joveva (Svoboda/Renew). Sama se, kot pravi, vedno zavzema za dodatne analize vladavine prava v državah članicah, a te morajo biti utemeljene na objektivnih strokovnih merilih.

»Zato bi 'delegaciji' svetovala, da začne z letnimi poročili vladavine prava evropske komisije, iz katerih so razvidne pozitivne spremembe od časa vlade Janeza Janše, lahko se sestanejo tudi s predstavniki sodstva, javnih medijev, tožilstva in neodvisnih agencij, pa bodo dobili realno sliko,« pravi Joveva, ki je zaskrbljena, da če se delegacija res namerava srečati večinoma s somišljeniki SDS, »ki so vse prej kot kredibilni sogovorniki za to temo, bo slika vse prej kot realna«.

»Gre za politično motivirano misijo, z jasnim ciljem konsolidacije volilnega telesa SDS v Sloveniji. Da je tako, potrjujejo tudi razhajanja med slovenskimi evropskimi poslanci SDS in NSi,« pa meni evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D). »Uvoz in izvoz političnih, ozko strankarskih idej SDS v in iz institucij EU v Slovenijo, je tako moč razumeti kot politični manever, od katerega Slovenija ne bo imela koristi, kar niti ni namen misije,« še dodaja.

Pri napovedani misiji ELS v Sloveniji evropski poslanec Vladimir Prebiliča (Vesna/Zeleni) poudari, da ne gre za uradno misijo evropskega parlamenta, ampak za obisk ene politične skupine. »Čeprav se v javnosti ustvarja vtis uradne institucionalne misije, gre za politično pobudo, ki izhaja iz vrst stranke SDS, in kot taka nosi tudi svojo politično motivacijo. Videli smo, da tudi znotraj same ELS ni popolnega soglasja o ciljih in sestavi delegacije, kar kaže na dvome o njeni legitimnosti tudi med njenimi člani,« še izpostavi Prebilič.

Meni, da SDS to misijo s pridom izkorišča kot del lastne predvolilne kampanje, v kateri že dolgo gradi narativ o 'krivosodju' in domnevnem razkroju pravne države: »To je poskus politične instrumentalizacije institucij EU z namenom notranjepolitičnega obračunavanja. Program misije in izbor sogovornikov nakazujeta, da ne gre za iskanje celovite slike razmer v Sloveniji, ampak za potrjevanje že vnaprej zastavljene teze – to pa je v nasprotju z načeli objektivne, nepristranske in transparentne evropske politike.«

Prebilič usmeri prst tudi proti Golobovi vladi

Kot evropski poslanec, ki zagovarja načela pravne države, neodvisnosti institucij ter demokratične in transparentne politike, Prebilič opozarja, da je vsak poskus podrejanja ključnih družbenih sistemov – kot so sodstvo, policija in mediji – nesprejemljiv. Ob tem pa Prebilič kritiko usmeri tudi proti vladi Roberta Goloba: »Žal Slovenija v zadnjih letih ni izjema. Zaznavamo trende, kjer si vsaka oblast želi več vpliva nad institucijami, ki bi morale ostati popolnoma neodvisne. Ta pojav ni vezan le na eno politično opcijo, ampak kaže na globlji demokratični primanjkljaj, s katerim se moramo spopasti kot družba«.

Evropska poslanka največje vladne stranke Joveva meni, da je Slovenija zgledno urejena pravna država, kar kažejo vse kredibilne analize, »bi pa bili še boljši, če ne bi Janševa vlada v času svojih mandatov poskušala rušiti demokratične norme, kar je bilo zelo odmevno v institucijah EU in svetovnem tisku«.

Joveva ocenjuje, da bi ELS še najbolj pripomogla, če bi slovenskemu desnemu polu »priučila malo politične kulture in jih povprašala, kaj se je dogajalo v času zadnje njihove vlade«. Po njenem mnenju so ta vprašanja: zakaj njihove strankarske medije financirajo oligarhi blizu Viktorja Orbána, kako to, da so sodelovali s portalom Voice of Europe in zakaj skoraj vedno glasujejo po liniji Orbánove stranke Fidesz.

Če bodo poslanci ELS naredili takšne strankarske zaključke, bo to za Ireno Jovevo nespoštljivo do slovenske države in neodgovorno z vidika politike EU: »S tem bi namreč le zbili kredibilnost sebi in EU, kar je zelo škodljivo za tiste države, v katerih dejansko imajo resne težave z vladavino prava.«