Fajonova poudarila podporo Slovenije pri procesu vstopa Ukrajine v EU

Podpredsednica ukrajinskega parlamenta Olena Kondratiuk se je danes na skupni novinarski konferenci z zunanjo ministrico Tanjo Fajon zahvalila Sloveniji za vso podporo Ukrajini. Fajonova je dejala, da bo Slovenija podprla Ukrajino tudi pri vstopu v EU. Prav tako je napovedala, da se bo slovenski veleposlanik v Kijev vrnil v torek.

Slovenska zunanja ministrica je izrazila polno podporo Ukrajini in poudarila, da Slovenija obsoja rusko agresijo na to državo. Pozvala je tudi k neodvisni mednarodni preiskavi kršitev človekovih pravic v Ukrajini in dejala, da sta s sogovornico razpravljali o procesu vstopa Ukrajine v Evropsko unijo.

»Slovenija podpira jasno evropsko perspektivo Ukrajine, vendar moramo v tem procesu obdržati senzibilnost samega procesa širitve EU in perspektivo za članstvo držav Zahodnega Balkana,« je dejala Fajonova. Dodala je, da pot ne bo lahka, vendar sta se s Kondratiukovo zavezali, da bosta naredili vse za to, da Ukrajini pomagamo na poti do članstva v EU.

V Kijev se vrača slovenski veleposlanik

Fajonova je dejala še, da so na ministrstvu ta teden oblikovali posebno delovno skupino, ki bo nudila pomoč in podporo Ukrajini na različnih področjih. Napovedala je, da se v torek v Kijev vrača slovenski veleposlanik Tomaž Mencin, ki se je ob začetku ruske invazije umaknil v poljski Rzeszow.

Kondratiukova se je najprej zahvalila Sloveniji za vso pomoč, tako humanitarno kot vojaško in gospodarsko, ter za jasno obsodbo ruske agresije. Dejala je, da so bili pogovori pozitivni, Fajonovi in novi slovenski vladi pa je pri tem čestitala za uspeh na volitvah.

Poudarila je, da je za Ukrajino pridobitev statusa kandidatke za članstvo v EU izredno pomembna, in se zahvalila za izraženo podporo Slovenije pri tem vprašanju. Pri tem je dejala, da Ukrajina podpira tudi pristop držav Zahodnega Balkana v EU, saj je po njenem vsaka širitev Unije pozitivna.

Ukrajina je pripravljena, da vstopi v EU

»Zavedamo se, da nas čaka veliko trdega dela in dolga pot, preden postanemo polnopravna članica EU. Toda Ukrajina je pripravljena. Izpolnili smo dva vprašalnika evropske komisije, ki je bila z odgovori zadovoljna. Lahko potrdim, da je Ukrajina izpolnila 65 odstotkov zahtev za pridobitev statusa kandidatke za članico EU,« je dejala Kondratiukova.

V EU in nekaterih državah članicah medtem opozarjajo, da bližnjic za vstop v Unijo ne more biti. Nekatere države Zahodnega Balkana na status kandidatke čakajo že leta.

Kondratiukova je dejala, da bi status kandidatke za Ukrajino pomenil pomembno zmago proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in dokaz enotne podpore pri vstopu Ukrajine v EU. Pri tem je poudarila, da Ukrajina ne zanika prizadevanj držav Zahodnega Balkana za vstop v EU, vendar pa bo »prehodila svojo lastno pot«.

Fajonova je dodala, da se zaveda velikega simbolnega pomena statusa kandidatke za članstvo za Ukrajino. »Delali bomo v smeri, da Slovenija čim prej podpre status kandidatke, ključno za napredek pa seveda ostaja izpolnjevanje kriterijev,« je še dejala zunanja ministrica.

Kondratiukovo bo v predsedniški palači danes sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor, nato pa bo obiskala slovenski parlament. Tam jo bosta sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik DS Alojz Kovšca. Zatem se bo sestala še s člani parlamentarnih odborov za zunanjo politiko, za zadeve EU in za obrambo.