Fajonovo ali Šarca vidijo na Pahorjevi funkciji

Do volitev predsednika republike je še več kot leto dni, a na levi sredini, iz katere so izšli vsi poosamosvojitveni predsedniki, potihoma že pripravljajo strategije in kalkulacije, koga popeljati na mesto, ki ga je dva mandata zasedal Borut Pahor, nekdanji predsednik SD, ki pa v vlogi predsednika države ni upravičil pričakovanj liderjev strank leve sredine.

Po naših informacijah ni izključeno, da bi se naslednjo jesen za mesto predsednika republike potegovala celo predsednica SD Tanja Fajon ali predsednik LMŠ Marjan Šarec, odvisno od rezultata parlamentarnih volitev.