Felda: Za neprimerno ravnanje ravnatelja je po zakonu odgovoren Svet zavoda

V zadnjih tednih odmeva domnevni primer kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, ki naj bi jih domnevno storil ravnatelj osnovne šole in trener smučarskih tekov na območju Kranja. Pretekli teden je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, danes pa se je oglasil še minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda in ostro obsodil vsako obliko nasilja.

»Vse pojavne oblike nasilja so v šolskem prostoru nesprejemljive in jih moramo kot takšne absolutno obsoditi tako na družbeni kot profesionalni ravni,« je zapisal v sporočilu za medije.

Zadnji dogodek spolnega nasilja, katerega je osumljena oseba, ki naj bi predstavljala avtoriteto v šolskem prostoru,po njegovih besedah kaže, »da kot družba še nismo naredili vseh ukrepov, da do takšnih ravnanj nikjer več ne bi prihajalo. Absolutno se zavedamo, da bi morali biti šolski prostor in zaposleni prvi zgled in ogledalo družbe, saj gre za družbeni sistem, kjer izobražujemo in vzgajamo našo skupnost, vendar se istočasno zavedamo, da gre za tako velik sistem, da se zmeraj lahko pojavijo posamezniki z odklonskimi ravnanji.«

Zavedati se moramo tudi, pravi Felda, da živimo v pravni državi kjer moramo, kljub pričakovanjem javnosti in pozivom k ukrepanju, »spoštovati veljavno zakonodajo«. Po tej, kot navaja, je za ravnanje zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodih pri zaznavanju in obravnavanju nasilja in tudi drugih nezakonitih ravnanjih odgovoren ravnatelj, v primeru neprimernega ali nezakonitega ravnanja ravnatelja pa Svet zavoda.«

Napoved sprememb predpisov

Minister se je zavzel za pripravo ukrepov in aktivnosti za hitrejše prepoznavanje dejavnikov tveganja, ki lahko pripeljejo do oblik nasilja, kot tudi za hitrejše sankcioniranje. Kot je zapisal, bodo, če bo v tej zvezi potrebna sprememba materialnih predpisov, uredili tudi to.

Felda nadalje pravi, da se na ministrstvu zavedajo, da je nasilje mogoče zmanjšati z »ustvarjanjem varnega in vzpodbudnega učnega okolja in dobro klimo« in dodaja, da je z namenom zaščite otrok pred različnimi oblikami nasilja v normativnem okviru predpisana prepoved »telesnega kaznovanja otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad otroki in med njimi.« Prav tako je, kot poudarja, z zakonom prepovedana neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.

Ker pa je potrebno področje nasilja naslavljati in razumeti v različnih kontekstih, so po besedah ministra z različnimi strokovnimi službami znotraj ministrstva (Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Inšpektorat RS za šolstvo) ter drugimi institucijami (Policija, CSD, zdravstvo) vzpostavili različne programe izobraževanja, posvete in delavnice, ki se kontinuirano izvajajo na različnih nivojih, z namenom večje ozaveščenosti, prepoznavnosti oblik nasilja in pridobitev znanj za ustrezno ukrepanje. V ta namen so pripravljeni tudi različni protokoli, ki so pomoč zavodom za ravnanje v primerih nasilja.