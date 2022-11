Fides: Za kompromise, ne ultimate

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan si je pred pogajanji z zdravniki in zobozdravniki skopal jarek, ki ga bo težko prestopiti. Če držijo navedbe največjega zdravniškega sindikata Fides, je namreč zahteval, da podpišejo vladni predlog za zdravnike v 57. plačnem razredu, v primeru stavke pa jim je napovedal totalno vojno, menda tudi s podporo predsednika vlade Roberta Goloba. V zvezi s tem se po pogajanjih pričakuje odziv ministra.

V nedeljo se je razširila vest, da je Fides prijavil vladi podpredsednika vlade in ministra Bešiča Loredana, saj naj bi ta kršil etični kodeks funkcionarjev v vladi. Minister za zdravje Bešič Loredan je namreč prejšnjo sredo vodji pogajalske skupine zdravnikov Gregorju Zemljiču v pogovoru, ki je trajal štiri minute in pol, dejal, da mora na naslednji seji podpisati vladni predlog 2 plus 1 za plačni razred zdravnikov v 57. plačnem razredu, sicer bodo sledile sankcije. Bešič Loredan naj bi, sodeč po Fidesovi prijavi, Zemljiču, navrgel, da bodo osamili in izčrpali Fides, da imajo pripravljene podatke o zdravnikih, ki jih bodo razkrili, da bodo najprej objavili podatke Fursa o zaslužkih zdravnikov, da imajo na svoji strani Igorja Muževiča in druge sindikate, da bodo v kot stisnili dr. Bojano Beović.

V Fidesu pričakujejo, da se bo vlada do 2. decembra opredelila do omenjenih stališč in ukrepala proti ministru, saj menijo, da gre za nedopusten način komuniciranja in prakso, ki se v demokratični družbi ne bi smela dogajati in je obsojanja vredna. »Računamo, da ima taka stališča tudi vlada, ki bolj kot katerakoli do zdaj zagovarja strpen dialog, solidarnost, sodelovanje in spoštovanje,« so zapisali v izjavi za javnost. Sicer pa vsebine prijave in podrobnosti do izteka roka za opredelitev vlade ne bodo komentirali.

Fides ni izvedel nič novega

Igor Muževič, predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um, se ne strinja, da naj bi bil na vladni strani skupaj s preostalimi sindikati. Dejal je, da se o plačah z ministrom tudi nikoli niso pogajali, o tako pomembnih odločitvah pa v sindikatu vedno predhodno glasujejo. Muževič, ki bo jutri navzoč na pogajanjih, sicer verjame, da je morebitna komunikacija, ki naj bi jo minister opravil z Zemljičem, lahko potekala na robusten način, saj sta podobne pogovore opisala tudi Milan Krek na NIJZ ter Franci Vindišar v celjski bolnišnici.

Minister za zdravje je zaostril dialog z zdravništvom. Fides je zaradi njegovih groženj prijavil kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev vlade. FOTO: Jure Eržen

Je pa po njegovem mnenju Danijel Bešič Loredan le tehnično povedal tisto, kar se zdravnikom v zadnjih 20 letih vedno zgodi, ko zaostrujejo pogoje: razkrivajo njihove plače in podobno. Glede na to Fides pravzaprav ni izvedel ničesar novega. »Je pa seveda mogoče pričakovati, da bo javno objavljeno pismo, ne glede na to, kaj si kdo misli o njegovi avtentičnosti, povzročilo krepitev enotnosti med zdravniki.«

Kakšne pa so sploh zahteve Fidesa?

Po naših informacijah so zdravniki najprej vztrajali, da se jim plače zvišajo za osem razredov, zadnji njihov predlog pa naj bi bil, da se vsem trem skupinam (mladim zdravnikom, specialistom in najbolje plačanim zdravnikom) zvišajo za šest plačnih razredov (PR) plus enega, ki bo od 1. aprila pripadal vsem javnim uslužbencem. Vlada pa naj bi pri mladih zdravnikih predlagala dvig 4 plus 1, pri specialistih 3 plus 1 pri najbolje plačanih zdravnikih pa 2 plus 1.

Iz Fidesa so sporočili, da si bodo tako kot že celoten mesec pogajanj, na katerih nastopajo z vsebinskimi argumenti in edini tudi s približevalnimi protipredlogi, prizadevali pogajanja čim prej končati z namenom, da nesorazmerja v vrednotenju dela zdravnikov in zobozdravnikov, kolikor bo mogoče, odpravijo in začasno umirijo nezadovoljstvo, ki po letu dni čakanja zdravništva na rešitve ni majhno. Dodali so, da pogajanja razumejo kot iskanje kompromisov, kot dvosmerno komunikacijo s transparentnimi finančnimi izračuni, ne kot postavljanje ultimatov.

Ker je vladna stran le priznala, da so na njeni pogajalski strani nastale napačne interpretacije predstavljene ocene finančnih učinkov, na kar so v Fidesu dva tedna opozarjali in vladno stran prosili za izračune, pričakujejo, da bodo na današnjih pogajanjih lahko poiskali rešitve za ustrezno umestitev zdravniških in zobozdravniških delovnih mest v približnih finančnih okvirih, ki jih je v pogajanjih predstavila vladna stran.