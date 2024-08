Funkcionarjem osem dni dopusta zaradi zahtevnosti opravljanja funkcije

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki vlade in sindikatov ta teden nadaljujejo stebrna pogajanja za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, ki naj bi ga – če se jim seveda uspe pravi čas dogovoriti – začeli uveljavljati 1. januarja. Do takrat naj bi, kot del celovite reforme, sprejeli tudi zakona o javnih uslužbencih, ki je v javni razpravi že več kot eno leto, in o funkcionarjih, ki pa ga je pristojno ministrstvo objavilo včeraj.