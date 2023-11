Gasilec Sandi Zajc začasno suspendiran

Člani operativne enote prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mengeš so gasilca in bolničarja Sandija Zajca soglasno izločili iz operative, poroča N1. Zajca Slovenija pozna iz časov letošnjih ujm, ko je kot prostovoljec reševal otroke iz poplavljenega vrtca Gobica. Sprejeti ukrep je začasen, pomeni pa, da do nadaljnjega ne bo smel sodelovati na intervencijah. Za ukrep so se v PGD Mengeš odločili, ker Zajc na eni od zadnjih intervencij ni upošteval povelja.

Začasni ukrep, ki ga je v ponedeljek zvečer soglasno, s 35 glasovi, podprla operativna enota gasilskega društva, bo veljal, dokler Gasilska zveza Slovenije ne predlaga ustrezne sankcije. Zajc sicer ostaja član PGD Mengeš.

Za omenjeni ukrep so se v gasilskem društvu odločili, ker menda na intervenciji 5. novembra Zajc ni upošteval povelja. Tistega dne so v PGD prejeli poziv za intervencijo v prometni nesreči, v kateri so bile poškodovane štiri osebe. Zajc je prišel v gasilski dom, a ga je vodja enote PGD Mengeš zavrnil, češ da imajo dovolj ljudi, piše N1. Čeprav mu je vodja enote ukazal, naj zapusti vozilo, je menda Zajc vztrajal pri intervenciji, češ da je bolničar. S tem je prekršil 47. člen zakona o gasilstvu.

Ker gre v tem primeru šlo za »unikum v Sloveniji«, bo PGD Mengeš na Gasilsko zvezo naslovil vprašanje, kako postopati, kakšna naj bo sankcija in kako dolgo naj traja. Do takrat bo Zajc iz operative izločen oziroma suspendiran.