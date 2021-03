Glasovali celo proti lastni ministrici

V nadaljevanju preberite:

Poslanci, skupaj s predstavniki SMC, včeraj niso podprli predloga, da tožilce že v začetnih postopkih imenuje pravosodni minister, in ne vlada. Takšno dopolnilo sta vložila Janja Sluga in Igor Zorčič še pred razhodom s svojo stranko, rešitev pa bi veljala retroaktivno. Rezultat glasovanja v resnici pomeni, da so poslanci SMC glasovali proti svoji ministrici Lilijani Kozlovič. Ali to pomeni tudi napoved spremembe v vodenju pravosodnega resorja, (še) ni znano.