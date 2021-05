Glavna tožilka: Slabša zaščita finančnih interesov EU v Sloveniji

»Očitno pomanjkanje lojalnega sodelovanja slovenskih oblasti z evropskim javnim tožilstvom (EJT) resno spodkopava zaupanje v učinkovito delovanje upravljanja in nadzornih sistemov za sklade EU v Sloveniji,« je sporočila glavna evropska tožilka Laura Kövesi.



Kot je pojasnila, je bilo EJT vzpostavljeno za izboljšanje ravni zaščite finančnih interesov EU. »Nismo bili ustanovljeni, da bi komurkoli dovolili, da daje primere v predal,« je prepričana. Tožilstvo sicer lahko začne delovanje brez slovenskih delegiranih tožilcev, »a to pomeni, da se bo raven zaščite finančnih interesov EU v Sloveniji znižala«.



Po njenih besedah ni mogoče učinkovito preiskovati sumov goljufij brez evropskih delegiranih tožilcev. »Še več, evropski delegirani tožilci bi morali biti obravnavani kot ključna instanca v celotni arhitekturi z zagotavljanjem ustreznega in celovitega nadzora teles, odgovornih za upravljanje in nadzor skladov Unije,« je pojasnila.

