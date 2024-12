Golob v sredo predvidoma pred protikorupcijsko komisijo

Za sredo je sklican nov termin zaslišanja predsednika vlade Roberta Goloba in prič pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov o tem, koga naj se zaposli ali odpusti na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Zaslišanje je bila sprva predviden že 8. oktobra, a so na KPK to prestavili, ker so nekatere izmed prič opravičile svojo udeležbo in ker je pooblaščenec obravnavane osebe posredoval obsežno dokumentacijo, iz katere naj bi izhajala nova dejstva in dokazi. Ali to zatrjevanje Golobovega zagovornika drži, sicer ni znano.

Kdaj bo postopek končan na KPK ne morejo napovedati, saj bi tudi zaslišanja lahko pomembno vplivala na njegov potek. Naj bi pa si tudi sami vzeli nekaj časa za obrazložitev svoje odločitve, ki bo ne glede na razplet precedenčna. KPK bo morala namreč določiti mejo, kaj so pogovori med predsednikom vlade in ministri ter kje se začnejo nedovoljeni pritiski.

Prav tako pa je pričakovati, da bo Stojan Zdolšek, Golobov zagovornik, v tem primeru uporabil vsa pravna sredstva – na upravno sodišče je že vložil tudi tožbo na sklep, s katero mu je KPK omogočila vpogled v spis oziroma dokumentacijo, in sicer zaradi prekritja določenih varovanih (osebnih) podatkov. ​

Golob je doslej očitke o nedovoljenih pritiskih zanikal. Če bi KPK potrdila kršitev integritete, bi po mnenju predsednika KPK Roberta Šumija, ki se je iz odločanja izločil, in predsednice republike Nataše Pirc Musar moral prevzeti odgovornost in odstopiti.