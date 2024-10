Zaslišanje Roberta Goloba na KPK prestavljeno

Neuradno se je pričakovalo, da bo danes pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) zaslišan tudi predsednik vlade Robert Golob zaradi sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, a so na KPK oktobrsko sejo, na kateri so bili predvideni razgovori z obravnavano osebo in pričami v okviru preiskave, prestavili.

Kot so nam odgovorili, je bila seja prestavljena, ker so nekatere izmed prič opravičile udeležbo in ker je pooblaščenec obravnavane osebe posredoval obsežno dokumentacijo, iz katere izhajajo nova dejstva in dokazi. »Te je treba podrobno preučiti, zato da bodo razgovori z obravnavano osebo in pričami opravljeni celovito in v interesu hitrega zaključka postopka preiskave,« odgovarjajo. Kaj je v tej dokumentaciji sicer ni znano oziroma tega ne želi komentirati nihče od vpletenih.

Hkrati pa je pooblaščenec Roberta Goloba Stojan Zdolšek na upravno sodišče vložil tudi tožbo na sklep, s katero mu je KPK omogočila vpogled v spis oziroma dokumentacijo, in sicer zaradi prekritja določenih varovanih (osebnih) podatkov. »Ne gre za osebne podatke,« zatrjuje Zdolšek, ki je prepričan, da je s tem njegovemu klientu kršena pravice do izjave.

KPK bo zaprosila sodišče za prednostno obravnavo tožbe, saj meni, da odločitev v tej zadevi lahko vpliva na samo vsebino razgovorov, pravice obravnavane osebe v postopku, a ta tožba za razliko od prejšnje, kjer je Golob zahteval izločitev nekdanjega namestnika – predsednik KPK Robert Šumi pa se je izločil pred tem že sam – naj ne bi popolnoma zaustavila preiskave primera. Senat je bil zaradi tega do izteka mandata omenjenega namestnika nesklepčen.

Je pa Zdolšek jasen, da bi lahko odločitev upravnega sodišča, za katero meni, da bo njim v prid, vplivala na zakonitost končne odločitve KPK – še posebej, če ta ne bo v prid Golobu. Ta je doslej nedovoljene pritiske javno zanikal. A če bi KPK ugotovila nasprotno in potrdila kršitev integritete, bo gotovo deležen novih pozivov k odstopu. Zato se zdi, da hitra odločitev KPK ni v njegovem interesu.