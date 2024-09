KPK pri Golobovem podjetju menda ni ugotovila kršitev

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je končala postopka preverjanja korupcijskih tveganj v podjetju Star Solar, ki je v lasti premiera Roberta Goloba, in primer udeležbe predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na paraolimpijskih igrah v Parizu ter bo o ugotovitvah v kratkem obvestila javnost. Po neuradnih informacijah pa v nobenem od obeh zadev ni ugotovila kršitev.

KPK je v zvezi z Golobovim lastništvom v podjetju Star Solar na začetku januarja letos prejela prijavo in jo nato tudi obravnavala. Poročali smo, da je predsednik vlade že pred tem komisiji sporočil, da je v ločitvenem postopku postal edini lastnik podjetja Star Solar, ki ga je takrat uradno vodila njegova hči Luna, sicer študentka. Omenjeno podjetje je registrirano za proizvodnjo elektrike, pri tem pa je marsikoga zmotilo, da je Star Solar posloval z Borzenom, državnim operaterjem trga z električno energijo.

Poslovanje z državno družbo

Po podatkih aplikacije Erar je podjetje v času sedanje vlade od Borzena prejelo 460.000 evrov, skupaj od leta 2014 pa več kot 2,3 milijona evrov. Iz KPK so že januarja sporočili, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih, da pa poslovanje javnega sektorja s takimi podjetji predstavlja določeno korupcijsko tveganje, zato zakon predvideva tudi omejitve, ki pa se nanašajo zgolj na poslovanje z organom ali organizacijo javnega sektorja, v kateri funkcionar opravlja funkcijo. V Golobovem primeru to pomeni le omejitev poslovanja z vlado. Po naših informacijah je komisija pregledala vse pogodbe z Borzenom od 1. junija 2022, ko je vodenje države prevzela sedanja vlada, vendar kršitev ni ugotovila.

To pa ni edini Golobov primer pred KPK. Na začetku oktobra naj bi komisija zaslišala predsednika vlade in vabljene priče v primeru preiskave zaradi sumov kršitve integritete v zvezi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.