Golobov odziv na ovadbo: Bobnarjeva je sama govorila o seznamih janšistov

»Verjamem v pravno državo. Na vse očitke bom odgovoril in jih zavrgel po pravni poti,« je dejal predsednik vlade Robert Golob v odzivu na vložitev kazenske ovadbe policije proti njemu in ponovil, da je prepričan, da bo pri vseh očitkih nekdanje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava dokazal, da je šlo za laž in izmišljotine tako kot v primeru tako imenovanih ruskih vohunov. Takrat se menda ni mogel odzivati, saj bi lahko ogrozil njihovo izmenjavo.

Navedel je še, da je šlo za pogovor dveh politikov med seboj ter se obregnil tudi ob to, da naj bi Bobnarjeva sama v časih, ko je bila še v policiji – torej pred volitvami – iskala kontakt z njim, govorila o seznamih janšistov ter da je treba policijo očistiti janšistov. Za to ji je dal kot ministrici za notranje zadeve mandat, po odstopu pa se Bobnarjeva gre zdaj po njegovem mnenju politični boj.

Specializirano državno tožilstvo, na katerem primer vodi Blanka Žgajnar, lahko zdaj po prejemu ovadbe vloži neposredno obtožnico, zahteva sodno preiskavo, v kateri bodo iskali še dodatne dokaze, ali kazensko ovadbo zavrže in postopek zaključi.

Danes je pričakovati tudi odzive koalicijskih partnerjev – včeraj je bil izjemno kritičen le podpredsednik SD Luka Goršek, ki pa je nato svoj zapis z družbenega omrežja X izbrisal –, opozicija pa se je že sinoči odzvala z navedbami, da je bil skrajni čas. »Premier bo imel tako novo priložnost, da po enem letu s 'pričami in dokumenti' dokaže svojo domnevno nedolžnost,« so zapisali v NSi.