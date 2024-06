Golob zaradi okvare falcona letel v Pariz z Macronom

Na vladnem letalu falcon se je med letom v Bruselj, kamor je v ponedeljek potoval predsednik vlade Robert Golob, zgodila manjša tehnična težava, so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo. Golob je zato danes iz Bruslja v Pariz na podpis sporazuma o polnopravnem članstvu v Esi letel skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Na ministrstvu so pojasnili še, da je posadka med letom izvedla postopke v skladu s pravili proizvajalca, pristanek pa je bil izveden varno in v skladu z načrtovanim letom. Po pristanku je posadka v skladu z vzdrževalno organizacijo postopala po navodilih proizvajalca. Na ministrstvu predvidevajo, da bo tehnična težava odpravljena v sredo.

Na vladnem letalu falcon je med letom v Bruselj, kamor je v ponedeljek potoval predsednik vlade Robert Golob, prišlo do manjše tehnične težave. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na falconu je bilo sicer letos opravljenih šest popravil za odpravo napak, vključno z zadnjo tehnično težavo, so še sporočili za STA.

Golob je v ponedeljek s falconom letel v Bruselj na neformalno večerjo o razdelitvi vodilnih položajev v institucijah EU, danes pa se bo v Parizu udeležil podpisa sporazuma o polnopravnem članstvu v Evropski vesoljski agenciji (Esa).

Od tam bo Golob z redno letalsko linijo odletel v München, kjer se bo udeležil poslovne investicijske konference, se srečal s predsednikom vlade svobodne dežele Bavarske in si ogledal četrtkovo nogometno tekmo med Slovenijo in Srbijo na evropskem prvenstvu v nogometu. Od tam pa se bo v Slovenijo vrnil s službenim avtomobilom, so za STA pojasnili v kabinetu predsednika vlade.