Gorenjska avtocesta je pred Naklim proti Ljubljani zaprta zaradi gorečega tovornega vozila. Obvoz je mogoč med priključkoma Podtabor - Kranj zahod. Nastal je tudi zastoj, zato na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da je treba pustiti dovolj prostora za intervencijska vozila.

Zaprti sta tudi cesti Planina - Unec in Postojna - Pivka med Prestrankom in Selcami. Med Prestrankom in Selcami nastaja zastoj, so še navedli. Vzrok za zaprtje so prometne nesreče.

Zastoji nastajajo v smeri proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici in na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence proti Brezovici.

Zastoji so tudi na primorski hitri cesti med Bertoki in Koprom proti Izoli in na cestah Vič - Brezovica, Lesce - Bled.