Greblo bi dirigiral Kopru

»Sem 50-letni Pobežan iz obrtniške družine, sicer pa akademski glasbenik, skladatelj in dirigent, trenutno zaposlen kot svetovalec generalnega direktorja RTV za glasbeno področje, sicer pa imam dolgoletne podjetniške in vodstvene izkušnje, predvsem pri vodenju visokoprofiliranih posameznikov, kar je pravzaprav tudi dirigentova vloga,« se je predstavil Patrik Greblo, županski kandidat Liste Zavedno Koper.

Poudaril je, da želi Kopru »pripeti lento najpomembnejšega mesta v državi«. Med drugim se bo zavzemal za to, da v duhu decentralizacije v Koper pripelje vsaj eno ministrstvo in da bosta tu postavljena nova medicinska fakulteta ter tretji klinični center v državi. Na njegovi listi so Katja Pegan, direktorica gledališča Koper, Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Andreja Bogataj Krivec, ki je v preteklosti vodila Obalno društvo proti mučenju živali, med drugim pa tudi pevka Tinkara Kovač, nekdanji generalni direktor RTVS Marko Filli in nekdanji zdravstveni minister Dorjan Marušič.

Na listi je še vrsta drugih znanih imen, med drugim Dimitrij Piciga, nekdanji predsednik uprave Hita, Janko Sever, dolgoletni predsednik krajevne skupnosti Črni Kal, Astrid Prašnikar, ki je zasedala mesto direktorice koprske občinske uprave in tajnika Univerze na Primorskem, podjetnika Valter Krmac in Boris Šušmak, dekanja Fakultete za management UP Mara Cotič, novinarja Gianni Lakovich in Saša Petejan ter televizijski snemalec Igor Vučić.

Skupaj s Patrikom Greblom bodo na listi Zavedno Koper tudi Katja Pegan, direktorica gledališča Koper (druga z leve), in Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (prvi z leve). FOTO: Dean Grgurica

Greblo prednost Kopra kot sodobnega mediteranskega mesta vidi predvsem v regiji, ki je multikulturna in se nahaja v soseščini Italije in Hrvaške. »Ne moremo se zanašati le na lep pogled na morje, lahko storimo več,« je prepričan. Po njegovem je žalostno, da 2500 ljudi dnevno migrira v druge regije, predvsem v Ljubljano, saj doma ne najdejo ustreznih služb. »Povezali smo se ljudje, ki že imamo za seboj uspešne kariere in želimo pomagati k razvoju kraja. Zaznali smo krizo trenutnega vodenja občine,« je poudaril.

Kot je še omenil, je bil povod za reagiranje, ko so poleti s cisternami vozili vodo v Istro iz drugih delov Slovenije, saj naj bi bil to odraz pomanjkljivega predvidevanja in prepočasnega reševanja problematike s preskrbo z vodo. V Listi Zavedno Koper se zavzemajo tudi za tesnejše sodelovanje znotraj Obalno-kraške statistične regije. Svoj program so razdelili v devet »stebrov«, s katerimi so opredelili svojo dolgoročno vizijo; ta obsega tudi okoljevarstvene teme in ohranitev naravnih danosti, tehnološki razvoj, tretji tir in gledališče ob morju.