Gregor Židan jo je odnesel le z »opominom«

Ob ugotovitvi, da je ob obstoječem zakonu o poslancih ter zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ureditev nezdružljivosti nejasna, je mandatno-volilno volilna komisija včeraj zaključila le, da poslanec SDni izpolnil dolžnosti obveščanja o opravljanju dopolnilne dejavnosti, saj o svoji trenerski dejavnosti – ta sicer sodi med dopustne izjeme splošne prepovedi – na marčnem evropskem prvenstvu za mlade ni obvestil pristojne komisije. Vse poslance so posvarili, naj to počnejo predhodno.Da ni pravne podlage, da bi poslanca SD sankcionirali ali mu celo odvzeli poslanski mandat, kar bi radi videli tudi posamezniki v koaliciji – Gregor Židan je nadomestni poslanec prvaka SMC, ki je prestopil v SD –, pa je poslance pred tem opozorila tudi zakonodajno-pravna služba. Težavo poleg nekoherentnosti obeh zakonov predstavlja tudi manko učinkovitega sodnega varstva v zvezi z odvzemom mandata, kar je ugotovilo že ustavno sodišče v primeru odvzema mandata prvaku SDS, a poslanci te neustavnosti še zdaj niso odpravili.»Ugotavljate, kako pereč je ta problem, zato pričakujem, da boste nemudoma vložili zakon in ta dva zakona uskladili, sicer bom to storila jaz,« je izjavila, ki je opozorila, da SDS ni problematizirala neusklajenosti, ko so obravnavali opravljanje nezdružljivosti funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti. Ta funkcijo madžarske samoupravne narodne skupnosti opravlja še zdaj. Odločitev KPK o nezdružljivosti pa izpodbija na upravnem sodišču.