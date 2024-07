Grozijo neurja, Arso izdal oranžno opozorilo

V četrtek zjutraj se bo sončno vreme prve polovice tedna še nadaljevalo, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, napoveduje Agencija republike Slovenije za okolje (Arso). Popoldne in zvečer bodo po vsej državi nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek.

Nastala bodo krajevna neurja, zaradi katerih je Arso v sredo že izdal oranžno opozorilo za celotno državo za četrtek, na primorskem pa tudi za petek. V petek, soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Za preostanek države v petek velja rumeno opozorilo, ki je za celotno državo razglašeno tudi v soboto. V nedeljo se bo vreme predvidoma pričelo izboljševati.

ARSO je izdal oranžno opozorilo. FOTO: Zajem zaslona

Tudi v Alpah in sosednjih pokrajinah Italije bodo nastajale plohe in nevihte. Grozijo krajevna neurja, ki se bodo proti jutru zelo približala našim krajem, so opozorili. Popoldne bodo v krajih severno in zahodno od Slovenije krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in zahodu.

Najvišje dnevne temperature v četrtek bodo od 29 do 34 °C, so napovedali.