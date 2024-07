V Logarski dolini zaradi neurij razmišljajo o prestaviti poti do slapa Rinka

Nedeljsko popoldansko neurje je znova precej prizadelo severno Slovenijo. Po skoraj letu dni od lanske poletne ujme je bilo največ škode na območju Črne na Koroškem, kjer je zalilo številne kleti, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Prizadeta je bila znova tudi Logarska dolina. Večerna nevihtna fronta na zahodu države pa po doslej zbranih podatkih ni bila tako huda.

Uprava za zaščito in reševanje je v nedeljo popoldne in zvečer evidentirala več kot 150 intervencij na območju regijskih centrov Kranj, Celje, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje. Težave so bile tudi na nekaterih cestah, po poročanju portala Promet.si je zaradi zemeljskega plazu še vedno zaprta cesta med Litijo in Zagorjem pri Šklendrovcu.

V Spodnjem Javorju v Črni na Koroškem je plaz zasul domačina. FOTO: Lidija Vončina/Koroška čveka

Z območja Črne na Koroškem poročajo o zalitih številnih kleteh ter sproženih zemeljskih plazovih, zaradi česar so bili na terenu gasilci iz Črne in Mežice. Po poročanju Koroškega radia je v Spodnjem Javorju plaz delno zasul domačina, a so ga rešili gasilci in ga prepeljali v bolnišnico.

Škodo je neurje v Črni po besedah županje Romane Lesjak za Radio Slovenija povzročilo na podobnih mestih kot v lanski ujmi. Na facebookovem profilu je ob objavi fotografij škode zapisala: »Ko nimaš več besed in si žalosten v dno duše.« Zasulo je stanovanjske objekte, tudi novo kegljišče, ki je bilo tik pred odprtjem. Vpoklicali so vse razpoložljive stroje, aktivirali tudi delavce koncesionarja za urejanje reke Meže.

Tudi na območju Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja so bile popoldne zaradi močnega deževja zalite številne kleti in dvorišča. Podrto drevje je za dlje časa ustavilo promet na glavni cesti Slovenj Gradec–Mislinja, še kažejo podatki centra za obveščanje.

Razmišljajo o prestavitvi poti na slap Rinka

Vremensko dogajanje je spet prizadelo tudi Logarsko dolino, kjer je neurje že prejšnji teden razdejalo območje pod priljubljeno turistično točko slap Rinka. Kot je za STA povedala županja Solčave Katarina Prelesnik, je zasulo strugo in pot pod slapom. K sreči nihče ni bil poškodovan, je pa morala gorska reševalna služba reševati 17 planincev.

Ker je neurje znova razdejalo območje pod slapom Rinka pristojni razmišljajo, da bodo pot do slapa prestavili drugam, dokler se struga Savinje na tem območju ne zaščiti in očisti, je za STA danes povedala Prelesnikova.

Kot je dejala, na tem območju namreč ne morejo imeti vsak teden bagerjev, s katerimi odstranjujejo nasuto kamenje iz struge. Po njenih besedah je po neurju, ki se je na tem območju razbesnelo v nedeljo okoli 15.30, gorska reševalna služba rešila 17 planincev z Okrešlja. Prav tako sta se dva planinca, ki sta se nahajala v okolici Orlovega gnezda, v dolino vrnila z gorskimi reševalci. Vsi planinci so nepoškodovani, je zatrdila županja.

Iz prostorov Planinskega doma na Okrešlju je po njenih besedah neurje odneslo hladilnik in še nekaj gostinske opreme.

Romana Lesjak: »Ko nimaš več besed in si žalosten v dno duše,« je zapisala koroška županja na Facebooku. FOTO: Lidija Vončina/Koroška čveka

Županja je napovedala še, da bodo morali danes zaradi vnovičnega neurja ponovno zapreti cesto od Logarskega dola do slapa Rinka. Pojasnila je, da je bil že od prejšnjega ponedeljka na cesti znak, da je promet po tej cesti prepovedan, vendar obiskovalci tega niso spoštovali. Kljub vsemu bo vsaj del poti še vedno odprt, zato je obisk Logarske doline mogoč še naprej.

Obiskovalci so sicer imeli v nedeljo parkirana vozila pod slapom, vendar so se še pravočasno umaknili in nobeno vozilo ni bilo zasuto, ostal naj bi le en motor.

Plaz ogroža hišo na območju Žalca

O močnem vetru, ki je podiral drevesa, so poročali tudi iz Črnomlja, kjer je bil zaradi tega oviran promet na več lokalnih cestah, v naseljih Tribuče, Perudina in Vukovci pa je veter razkril strehe dveh stanovanjskih hiš in delavnice.

Tudi na območju Celja je voda poplavila več kleti stanovanjskih objektov, podrtih je bilo več dreves, ki so zaprla posamezne lokalne ceste, zemeljski plaz pa ogroža hišo na območju Žalca. V Krškem so zaradi neurja z močnim vetrom tamkajšnji gasilci prekrili dva objekta in delavci Elektra Celje so morali odpraviti okvaro, zaradi katere je bila nekaj časa motena oskrba z elektriko na območju Senovega.

Na območju Maribora so po poročanju regijskega centra za obveščanje opravili 19 intervencij, predvsem zaradi poplavljenih objektov, zamakanja streh in podrtih dreves, ki so ogrožala promet na območjih Studencev, Peker in Radvanja.

Kar nekaj posredovanj je bilo potrebnih tudi na območjih Slovenskih goric ter občin Pesnica, Oplotnica, Slovenska Bistrica in Šentilj.

Iz Trbovelj poročajo o več podrtih drevesih, ki so zaprla tako lokalne kot regionalne ceste, na Rudarski cesti pa je močan veter odkril streho na športnem objektu Rudar. V Zagorju je močno deževje prav tako zalilo stanovanjske objekte, sprožilo se je nekaj plazov.

Zvečer je Slovenijo dosegla nova nevihtna fronta, ki je iz Italije najprej zajela območje Julijskih Alp, Posočje in goriško regijo ter se premikala proti osrednji Sloveniji. Za zdaj o hujših posledicah ni poročil, le novogoriški gasilci so morali malo pred 21. uro zvečer posredovati, ker je strela zanetila požar v naravi pod Sveto goro.

Le nekaj minut pozneje je sunek vetra v Vrtojbi razkril strešnike, da so viseli na pločnik, a so jih šempetrski gasilci hitro odstranili ter hkrati pregledali še sosednjo streho, ki jo je poškodovalo neurje.