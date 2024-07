Posledic lanske ujme še niso odstranili, pa že spet nov plaz

V nadaljevanju preberite:

Cesto je prejšnji teden poškodovalo neurje, plaz pa zasul pot do slapa, ki pelje naprej na Okrešelj. Te poti ureja Planinsko društvo Celje–Matica. Predsednik Brane Povše je dejal, da se je plaz sprožil po hudem nalivu, ki je trajal kar eno uro: »Sprožili so se pravzaprav trije plazovi kamenja, pomešanega z vodo. Eden je prišel čez slap Rinka, potem pa še po dveh žlebovih – eden izpod Brane in drugi s Turske gore. Brv pod slapom je prestavilo, prestavilo oziroma odneslo je tudi brv nad slapom.« Že naslednji dan je na delo odšlo 30 planincev. Ob začetku vzpona do slapu Rinka običajna pot še ni odprta, označili so drugo v neposredni bližini.

Pot do Okrešlja je prehodna že od nedelje, je povedal Povše in dodal, da bodo markacisti danes urejali še pot od Okrešlja do Kamniškega sedla, ki je še zaprta. PD Celje-Matica ima tu zelo veliko dela, prav ta teden so nameravali v Frischaufovem domu na Okrešlju, ki ga postavljajo na novo, potem ko je prejšnji pogorel, urediti strojne inštalacije. Ker je plaz potrgal vse kable in cevi, so ostali brez elektrike in vode.

Prav to je turistom poskušala razložiti najemnica Orlovega gnezda Martina Logar, ko so si zaželeli sladoled – da ga ni, ker se je pač stopil. Pravi, da prihajajo večinoma tujci in marsikdo sploh ne ve, da se je karkoli zgodilo. Lani ali letos. Kljub vsemu meni, da je bilo prejšnji teden s plazom veliko sreče: »Zgodilo se je ponoči. Če bi se podnevi, bi bile po mojem mnenju tudi smrtne žrtve. Dol je prihrumelo zelo hitro in temu ne bi ušli.« Logarjeva upa, da je bilo do zdaj dovolj naravnih nesreč: »Lani, ko smo prevzeli Orlovo gnezdo, smo imeli poplave, letos plaz.«