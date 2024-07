V noči na soboto ob nevihtah tudi močni naliv

Danes bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem. Ponoči pa bodo nevihte vse pogostejše in se do jutra razširile nad večji del Slovenije. Pojavljali se bodo močnejši nalivi, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), ki je za severni del države za soboto izdala oranžno opozorilo.

Po napovedih hidrologov bodo v noči na soboto in v soboto dopoldne hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi v drugih delih države. Ob tem lahko na teh območjih pride do poplavljanj ob hudourniških strugah in manjših rekah. Poplavile bodo tudi padavinske in zaledne vode v več delih države, so zapisali na Arsu.

V soboto bodo čez dan padavine od zahoda slabele in postopno ponehale. Proti večeru se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Dežja si predvsem želijo na Krasu, kjer je včeraj po dveh letih od hudega požara ponovno zagorelo.