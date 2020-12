Hojsov sekretar v igri za vrh policije

Ljubljana – Le nekaj dni je imela slovenska policija v mandatu trenutne vlade generalnega direktorja s polnimi pooblastili. Razpis za novega šefa se je iztekel minuli teden, vse pa kaže, da bo izbira precej po volji stranke SDS, saj se je na javni natečaj prijavil Anton Olaj, sicer trenutno državni sekretar na notranjem ministrstvu, ki ga vodi Aleš Hojs.



Ko je vlada sredi marca že na prvi seji razrešila generalno direktorico policije Tatjano Bobnar, je bil po opozorilih več strokovnjakov in tudi po predvidevanju mnogih znotraj policije šele začetek kadrovanja v policiji po volji vladajoče SDS, kar se je kmalu tudi izkazalo. Menjave so se kar vrstile, največ pozornosti javnosti pa je zaradi kadrovskih zdrah v Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). A tudi hierarhično višje ne kaže nič kaj bolje.

Afera zaščitna oprema

Po razrešitvi Bobnarjeve je kot vršilec dolžnosti policijo prevzel Anton Travner, ki se je tudi prijavil na javni natečaj za generalnega direktorja in bil izbran. A prav dolgo ni vztrajal, saj je po komaj kakšnih dveh tednih vodenja sočasno z notranjim ministrom Alešem Hojsom sklenil, da ne želi biti član ekipe, ki preiskave vodi »politično motivirano«.



Travnerjevi uradni razlogi so bili sicer osebne narave, a naj bi sodu izbile dno hišne preiskave zaradi afere z zaščitnimi maskami oziroma opremo, med drugim so kriminalisti NPU obiskali tudi dom gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Hojs, javno brez zadržkov kritičen do dela NPU zaradi omenjenih preiskav, je sicer potem stopil korak nazaj in se premislil, Travnerja pa je kot v. d. nadomestil Andrej Jurič.

Jurič ustrezen, a ne dovolj

Za Juriča je sicer jasno, da gre za vodjo, ki Hojsu ustreza, vendar, kot so že od začetka opozarjali nekateri znotraj policije, ne povsem, zato naj niti ne bi bil med prijavljenimi kandidati za prvega moža policije. Ali se je prijavil ali ne, ni razkril niti najožjim sodelavcem.



Notranji minister bi na tem mestu najraje videl svojega sekretarja Antona Olaja, nekdanjega kriminalista, po izobrazbi pa je doktor prava. Poklicno pot v policiji je leta 2012 sklenil kot direktor Policijske uprave Novo mesto. Olaj je na notranje ministrstvo prišel po odhodu Franca Breznika, ki je odstopil zaradi prehitre vožnje pod vplivom alkohola.



Vendar, kot smo neuradno izvedeli, Olaj politično velja za precej naklonjenega desni opciji, predvsem SDS, zato se po policijskih hodnikih že šušlja, da bi z njegovim prihodom na mesto direktorja politika policijo lahko povsem ugrabila.



Med prijavljenimi naj bi bila sicer še ena kandidatka, a ta menda ne izpolnjuje niti formalnih pogojev, zato se že ugiba, da je že vse pripravljeno, da vodenje policije prevzame prav Anton Olaj.



Na ministrstvo za javno upravo smo vprašali, koliko kandidatov in koliko kandidatk se je prijavilo, odgovorili so nam, da so dobili prijavo dveh kandidatov, imen pa za zdaj zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivajo.

