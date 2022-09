Hollywoodske zvezde v Piranu

S piranske občine so sporočili, da bo Piran med 19. septembrom in 4. oktobrom kulisa igranega celovečernega akcijskega filma. Vrhunska tuja snemalna ekipa bo obiskala staro mestno jedro z namenom snemanja zahtevnih kaskaderskih kadrov, so navedli. Na občane so se obrnili s prošnjo, naj bodo razumevajoči, saj je tovrstno snemanje v srednjeveškem mestecu logistično in lokacijsko zelo zahtevno. V tem času bo v veljavi posebni prometni režim, zaradi katerega bo občasno omejen dostop do snemalnih lokacij, ponekod pa bodo izvedli tudi do 15-minutne popolne zapore cest, trgov in ulic. Za izvedbo snemanja bo poskrbela ekipa produkcijske hiše Pakt Media.

Po poročanju Primorskih novic gre namreč za Netflixov akcijski triler Our Man from Jersey, ki ga režira Julian Farino. V eni od glavnih vlog naj bi nastopala Halle Berry, v igralski zasedbi pa so še Mark Wahlberg in oskarjevec J. K Simmons. Po poročanju portala Regionala Obala pa naj bi poleg Berryjeve Piran obiskala tudi Morgan Freeman in Scarlett Johansson.

»Zavezan sem k molku,« je dejal piranski župan Đenio Zadković, ki pa ne skriva zadovoljstva nad zvezdniškim obiskom. »Piran je bil na platnicah Lonely Planeta, o nas je poročal CNN, zdaj so ga zaznali veliki filmarji, boljše ne more biti!« je poudaril in dodal: »Si predstavljate, da bi ti filmski zvezdniki zdaj obiskali še piranskega župana?«