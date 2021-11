Hrastničanom ne bo več treba predčasno voliti v Trbovljah

Ko so Hrastničani julija na zakonodajnem referendumu o vodah želeli predčasno oddati glas, se je izkazalo, da lahko to storijo le v – Trbovljah. Marca letos je namreč začel veljati dopolnjen zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki je območji Hrastnika in Trbovelj združil v skupni volilni okraj s sedežem v Trbovljah. A že na državnozborskih volitvah aprila prihodnje leto bo za predčasno oddajo glasov poskrbljeno tudi v Hrastniku.

Ker je bilo med Hrastničani poleti precej nejevolje, se je Marko Funkl, hrastniški župan, te dni sestal z vodstvom Službe Državne volilne komisije (DVK) in okrajno volilno komisijo (OVK) 6010 – Hrastnik-Trbovlje, da se dogovorijo, kako Hrastničanom ponovno omogočiti predčasno glasovanje v domačem kraju.

Marko Funkl, župan občine Hrastnik FOTO: Arhiv občina Hrastnik

Kot je za Delo pojasnil direktor Službe DVK Dušan Vučko, je po določbah zakona o volitvah v državni zbor za določitev vseh volišč, torej tudi za volišče za predčasno glasovanje, pristojna okrajna volilna komisija (OVK). V primeru okraja Hrastnik-Trbovlje je to OVK s sedežem na upravni enoti v Trbovljah. Poudaril je še, da odločitev OVK ni bila v nasprotju z zakonom ter dodal, da bi bila lahko odločitev OVK 6010 tudi drugačna, in sicer, da bi za območje enega okraja določili dve volišči za predčasno glasovanje, torej za območje občine Hrastnik na upravni enoti Hrastnik in za območje občine Trbovlje na upravni enoti Trbovlje. Za prihodnje državne volitve in referendume bosta poslej zagotovljeni dve volišči za predčasno glasovanje.

Volivcem bodo olajšali delo

Dušan Vučko, direktor Službe Državne volilne komisije. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Takšna rešitev je mogoča,«, je pojasnil Vučko, »ker območje navedenega volilnega okraja obsega območji obeh občin, dogovorjena rešitev pa je izrazito 'in favorem' volivcem na območju tega okraja, saj jim po naši oceni olajšuje uresničevanje volilne pravice.«

Ni pa »zasavska« rešitev edinstvena. V praksi že preizkušena na območju volilnega okraja 1002 Radovljica 1, pravi Vučko, ki obsega območje treh občin, in sicer Bleda, Gorij pri Bledu in Bohinja Tamkajšnja OVK je namreč določila dve volišči za predčasno glasovanje, in sicer za območje občin Bled in Gorje pri Bledu na krajevnem uradu Bled, za območje občine Bohinj pa v Bohinjski Bistrici.

DVK bo za prihodnje volitve v svojem navodilu posebej poudarila, zagotavlja Vučko, da lahko okrajne volilne komisije na območjih volilnega okraja določijo »dve volišči za predčasno glasovanje, če to omogočajo objektivne okoliščine in bi bilo to v prid volivcem tega okraja«.