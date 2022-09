Identifikacijske zapestnice v domovih niso obvezne

Strokovni nadzori bodo pokazali, kaj vse je bilo narobe pri zamenjavi dveh pacientov Splošne bolnišnice Celje. Oba sta prišla iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu z istim reševalnim vozilom ZD Sevnica in oba so sprejeli na zdravljenje. Eden izmed njiju je umrl, ker pa so njuni identiteti zamenjali, so obvestili napačne svojce, ki so pokojnika pod napačnim imenom tudi pokopali. Ko se je v sredo v dom starejših občanov (DSO) vrnil drugi pacient, so v domu ugotovili, da ima napačno dokumentacijo. Takoj so se začeli nadzori, celotno vodstvo celjske bolnišnice je včeraj že podalo svoj odstop.

Identiteto pacientov so zamenjali že ob sprejemu v bolnišnico. Oba sta bila enako stara, na rokah pa nista imela identifikacijskih zapestnic. V javnosti je bilo več opozoril, da bi morali imeti stanovalci domov starejših, zlasti če gre za osebe z demenco, identifikacijske zapestnice. Kot nam je povedal direktor Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu Robert Potočnik, pri njih identifikacijske zapestnice niso praksa: »Ne nazadnje pa je eden od njiju, čeprav s težavami, vendarle komuniciral.«

Protokol oddaje reševalni službi

Zapestnice z imenom in priimkom, ki jih nekateri domovi starejših dajejo stanovalcem z demenco, niso obvezne. Vendarle pa obstaja protokol, kako je treba stanovalce oddati reševalni službi, pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ): »Protokol oddaje uporabnika reševalcem v DSO poteka tako, da se mu pripravi in ga opremi z vsemi potrebnimi osebnimi stvarmi, poleg tega se pripravijo izpis terapije, zdravstvena kartica, napotnica oziroma nalog za prevoz, vsi podatki o trenutnem zdravstvenem stanju in se vse skupaj preda reševalcem.«

Na ministrstvu za delo obžalujejo nastalo situacijo, a dodajajo, da je od trenutka, ko stanovalca prevzamejo reševalci, skrb in odgovornost zanj pristojnost zdravstvene dejavnosti: »Reševalci prevzamejo skrb in odgovornost za osebo vse do bolnišnice, kjer jo morajo na ustrezen način predati v obravnavo, odgovornost in morebitno varstvo bolnišničnemu osebju. Dom zagotavlja spremstvo, ko ga odredi domski zdravnik. Se pa o napotitvi stanovalca v bolnišnico obvesti svojce, kot je bilo tudi v primeru napotitve dveh stanovalcev DSO Loka pri Zidanem Mostu v SB Celje.«

V ZD Sevnica so sicer že včeraj pojasnili, da sta reševalca oba stanovalca prevzela v njunih sobah, kjer so imena zapisana. Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič je še dodala: »Naša zaposlena sta zagotovo vedela, kdo je kdo, kar sta tudi potrdila v izjavi, ki sta jo podpisala. V njej sta tudi zapisala, da je bil en gospod pogovorljiv in da sta pravilno oddala celotno dokumentacijo v celjski bolnišnici.«