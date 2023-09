Igor Arih: Jezus je zame guru komunikacije

Oglaševanje je mrtvo, je v podkastu Supermoč svojo že skoraj zimzeleno tezo ponovil Igor Arih, eden najuglednejših ustvarjalcev domačih in mednarodnih komunikacijskih kampanj v Sloveniji.

Kljub temu da so mnogi pristopi promocije, kot smo jih poznali nekoč, že povsem neučinkoviti, pa še vedno velja, da se skrivnost uspeha vsakega oglaševalca, tržnika, prodajalca ali proizvajalca skriva v »biti prvi, edini ali najboljši«.

Ciljaj enega, da jih dobiš sto

Gost podkasta Igor Arih, avtor izjemno pomenljivih knjig Budi voda in Iz mojih čevljev, v katerih preverja moč in nemoč komunikacijskih grehov, je soustanovitelj ene najbolj uspešnih oglaševalskih agencij pri nas, Future, avtor oglaševalskih kampanj, ki so ostale v kolektivnem spominu Slovencev kot nekakšne Proustove magdalenice, in edini Slovenec, ki je sedel na stolu žirije svetovnega oglaševalskega festivala v Cannesu in izbiral najboljše kreativne rešitve med najboljšimi na svetu.

»Izkušnja v Cannesu mi je spremenila življenje; predvsem pa pogled na oglaševanje,« je dejal in zato dandanes ne govori več o oglaševanju, temveč o moči dinamičnega komuniciranja, ki omogoča dialog, povratno informacijo, akcijo-reakcijo.

Igor Arih v podkastu pripoveduje o vezi z Medijsko hišo Delo. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Vsebina je ključna; skupna je Delu, Slovenskim novicam ali tiktoku

Igor Arih v podkastu pripoveduje o zvezi z Medijsko hišo Delo, saj je ustvaril zdajšnjo podobo in logotip v obliki hudička za Slovenske novice, in o tem, kakšen je recept za dobro prodajo: »Moj mali nasvet je, da pri komuniciranju s publiko razmišljate o koristi zanjo, tj. za publiko, nikoli ne uporabljate besede 'naš' avto, ampak 'tvoj' ali 'vaš' avto, poleg tega je pri kreiranju oglasa nujno naslavljati enega kupca, če jih želite doseči sto.«

Kot je dejal Igor Arih, je zanj najboljši zgled za to Rimskokatoliška cerkev ali rock'n'roll, ki razumeta, da gre pri osvajanju sveta za bitke za duše, in ne za denar. »Najbolj dinamične in učinkovite komunikacije so se začele skromno, a so na koncu prerasle kot religija ali rock'n'roll v neslutene razsežnosti.