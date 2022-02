Imamo kapital in znanje, zakaj bi hotele dajali tujcem

V nadaljevanju preberite:

Če hočemo razumeti, kaj se bo zgodilo slovenskemu turizmu, ali bolje, kaj bi se mu moralo zgoditi, moramo najprej vedeti, kaj se mu je zgodilo v preteklosti. Za vse je kriv slovenski pogled na tranzicijo, menijo eni, drugi krivijo finančno krizo in pandemijo. Na poti iskanja »pravih« in »strateških« lastnikov so dosedanji prevzemniki zapravili na stotine milijonov, si precej pokvarili zdravje, si nakopali sodne postopke in zaporne kazni, zato da po več kot dvajsetih letih posel, poln obetov, ne cveti tako, kot od njega pričakujemo.

»Ne vidim smisla v dajanju Save tujim skladom, ker bodo čez nekaj let to naložbo spet preprodali, najverjetneje za dvojno vsoto. Zdaj ima država priložnost kupiti delež za 38 milijonov evrov. To je relativno nizek znesek. Vsi vemo, po čem so nepremičnine na Bledu in v Portorožu, zato zagovarjam začasni vstop države in uveljavitev predkupne pravice sedanjih družbenikov,« pravi redna profesorica in znanstvena svetnica s Fakultete za turistične študije v Portorožu Maja Uran Maravić.