Inšpektorji so preverili domnevno goljufive tehtnice pri trgovcih

Inšpektorji Urada RS za meroslovje so z nadzorom na podlagi prijav, da naj bi dve trgovski verigi s prilagoditvijo tehtnic stranke goljufali pri tehtanju sadja in zelenjave, ugotovili, da tehtnice delujejo pravilno. Potrošnike opozarjajo, da gre pri odstranjevanju plastičnih pokrovov s površine za tehtanje za nepooblaščeno poseganje v tehtnice.

Kot so danes sporočili iz urada, je njihov sektor za meroslovni nadzor prejel več prijav, da imajo tehtnice na oddelkih sadja in zelenjave v trgovskih centrih Spar in Mercator na tehtalni površini nameščene plastične zaščitne pokrove. S tem naj bi trgovci stranke goljufali pri tehtanju.

Prijavitelji so trdili, da so izdelke tehtali tudi pri odstranjenem plastičnem pokrovu in s tem ugotovili, da je bila masa izdelka pri tehtnicah z nameščenim plastičnim pokrovom nekaj gramov višja kot pri tehtanju na tehtnicah brez plastičnega pokrova.

»Potrošnike želimo opozoriti, da gre pri odstranjevanju plastičnih pokrovov s tehtalne površine za nepooblaščeno poseganje v pravilno nameščene in ničlirane tehtnice. Pri tehtanju blaga brez zaščitnega pokrova gre za oškodovanje trgovcev in ne potrošnikov. Pri tehtnicah, ki imajo plastične pokrove, je masa plastičnega pokrova ničlirana, kar pomeni, da masa plastičnega pokrova ni všteta v maso izdelka,« so poudarili v uradu.

Na eni od prijavljenih lokacij so njihovi inšpektorji 2. februarja izvedli meroslovni nadzor vseh tehtnic v uporabi. Ugotovili so, da so bile vse tehtnice v trgovini skladne s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice oziroma da so bile veljavno overjene in ustrezno zaščitene pred nepooblaščenim posegom v merila.

Na tehtnici na oddelku sadja in zelenjave so izvedli tudi kontrolni preizkus za preverjanje točnosti tehtnice, ki so ga tudi posneli. »Pri kontrolnem preizkusu je bilo ugotovljeno, da je tehtnica točna, skladna z zgoraj navedenim pravilnikom oziroma ustreza predpisanim meroslovnim zahtevam,« so dodali.