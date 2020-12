Inšpektorji nad zdravstveni inšpektorat

Nenavaden dan

V zadnjem mesecu je zdravstveni inšpektorat številne odločbe, ki jih domnevnim kršiteljem zdravstvenih ukrepov niso uspeli vročiti, objavil na oglasni deski spletnega portala e-uprava, so v ponedeljek opozorili na portalu Slo-Tech Medtem ko so druge objave na oglasni deski zgolj sporočila o določbi in večinoma vsebujejo ime naslovnika, razlago, zakaj odločbe ni bilo mogoče izročiti osebno ali po pošti, ter podatek, kje lahko naslovnik odločbo prevzame, je zdravstveni inšpektorat objavil kar celotne odločbe.Dr.profesorica upravnega prava na Pravni fakulteti univerze v Ljubljani je pojasnila, da so v Zakonu o splošnem upravnem postopku »določena izjemno natančna pravila o tem, kdaj, kako in komu je treba vročati.« Vročanje z javnim naznanilom je dopustno le izjemoma, pod pogojem, da odločb ni mogoče vročiti osebno ali po pošti. Poudarila je tudi, da »vročanje z javnim naznanilom pomeni, da se na oglasni deski objavi sporočilo o prispelem dokumentu, ne pa, da se objavi celoten dokument.«Iz objavljenih dokumentov so bili tako javno razvidni osebni podatki, na primer rojstni datumi in EMŠO naslovnikov, ter podrobni opisi njihovih prekrškov, kar ni le kršitev upravnega postopka, pač pa tudi grob poseg v zasebnost. Nenavadno je tudi, da niso imeli priloženega pojasnila, zakaj določbe niso bile vročene osebno.V dokumentih smo lahko denimo prebrali, kako je petdeset letni Mariborčan 31. aprila deset minut čez peto skupaj s štirimi osebami sedel na klopci kopališča v Kamnici in si, ker je bil izven meja svoje občine , prislužil 40 evrov globe. Še bolj kot način vročitve je sicer pri dotični odločbi kočljiva vsebina. Dneva na katerega naj bi Mariborčan kršil ukrep sploh ni bilo. April ima namreč le 30 dni.Prebrali smo tudi lahko kdaj in kje v aprilu je nek drug Mariborčan pil kavo, kdaj je pil pivo in ali je ob tem še kadil, ter kakšno kazen si je prislužil za večkratne kršitve karantenskih odlokov.Slo-Tech opozarja tudi na razlike v višinah glob, ki, kakor lahko razberemo iz objavljenih dokumentov, za enak prekršek prestopa občinske meje včasih znašajo 40, drugič pa kar 400 evrov.Na naše vprašanje so z urada Informacijskega pooblaščenca sporočili, da je Informacijski pooblaščenec takoj, ko je bil seznanjen z objavo prekrškovnih odločb zdravstvenega inšpektorata z osebnimi podatki na portalu e-Uprava, zoper zdravstveni inšpektorat uvedel postopek inšpekcijskega nadzora.Objavljene odločbe namreč »vsebujejo osebne podatke posameznikov, ki so varovani z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov,« so sporočili. Objave so z oglasne deske že odstranili, več informacij pa zaenkrat ne morejo podati, saj je postopek inšpekcijskega nadzora še v teku.