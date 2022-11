Interpelacija kot priložnost za volilno agitiranje

Zunanja ministrica Tanja Fajon je peta vodja diplomacije, ki jo čaka interpelacija. SDS ji očita zlorabo diplomatsko-konzularne mreže za favoriziranje predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar ter kršitev zakona o zunanjih zadevah, ker se o odpoklicu veleposlanika Toneta Kajzerja ni posvetovala s predsednikom republike. Tako Tanja Fajon kot predsednik vlade Robert Golob sta po koalicijskem vrhu zavrnila te in tudi očitke zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar kot neutemeljene.

Ker je bila razprava predvidena za 25. november, nato pa na zahtevo predlagatelja preložena na ta konec tedna, je pričakovati, da bo SDS danes poskušal to priložnost pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami uporabiti tudi za poskus krepitve podpore njenemu predsedniškemu kandidatu Anžetu Logarju.

Gotovo pa bo koalicijska stran – napovedana razprava naj bi skupaj trajala več kot 13 ur – opozarjala na napake in škodo, ki jih je po njeni oceni Logar povzročil Sloveniji kot zunanji minister v mandatu tretje vlade Janeza Janše.

Opozicija pa bi interpelacijo o delu zunanje ministrice, ki je tudi predsednica SD, po prepričanju nekaterih sogovornikov lahko izrabila tudi za poglabljanje konflikta z odhajajočim predsednikom republike Borutom Pahorjem in destabilizacijo njene stranke. »Če bi poskusili s tem, me ne bi presenetilo, a me to ne skrbi, v stranki smo trdni in poenoteni. Med menoj in predsednikom Pahorjem pa tudi ni nobenega konflikta, redno se namreč posvetujeva o zunanjepolitičnih vprašanjih in se pogovarjava tudi o tem, da bi po izteku mandata s svojimi mednarodnimi izkušnjami pomagal pri pridobivanju podpore za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov v letih 2024 in 2025,« odgovarja Fajonova in dodaja, da bo za pogovor o teh notranjepolitičnih temah še čas po volitvah in uspešnem zaključku Pahorjeva predsedniškega mandata.

Tanja Fajon danes lahko računa na podporo vseh navzočih poslancev Gibanja Svoboda, SD in Levice – skupaj jih je 53 –, medtem ko so v NSi za Delo že napovedali, da bodo podprli interpelacijo SDS tako zoper njo kot Tatjano Bobnar, ki bo v ponedeljek.

»Koalicija je popolnoma enotna, jasna in odločna. Argumenti v obeh interpelacijah so popolnoma iz trte izviti. In koalicija stoji za njima in enako bo tudi, če bo vložena interpelacija proti ministrici Asti Vrečko,« je vse tri podprl predsednik vlade.

V SDS in NSi so namreč že napovedali vložitev nove interpelacije proti ministrici za kulturo Asti Vrečko, če bo nadaljevala z združevanjem muzeja osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Kdaj bi se to lahko zgodilo, še ni povsem jasno, saj – kot smo pisali – ministrica za kulturo navaja, da šele pripravljajo podlage, o katerih bodo nato odločali na vladi, kar pa je mogoče pričakovati šele po superreferendumski nedelji 27. novembra, ki je v središču pozornosti političnih strank in ki bo zmagovalni strani dala dodaten zagon ter legitimiteto za prihodnje poteze.

Premier je v odgovoru na novinarsko vprašanje dejal, da združevanje muzejev ni bila tema tega koalicijskega vrha, a se o tem še niso usklajevali in ne dvomi, da se bodo o tej točki uskladili.