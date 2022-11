»Naslednje leto bo reformno leto«

Na dnevni red koalicijskega vrha, ki je na Brdu pri Kranju potekal popoldne, je predsednik vlade Robert Golob uvrstil pregled izpolnjevanja koalicijskih zavez in načrtovanih ukrepov, predstavitev dogovorov za omejitev energetske draginje na ravni EU ter potek kampanje pred referendumskim trojčkom, ki je trenutno v koalicijske fokusu.

»Zaštartali smo polovico področij, ki so omenjene v koalicijski pogodbi,« je ponosno povedal Golob in naštel, da so začeli z odstranjevanjem žice na meji, odstopili od pogodbe za nakup boxerjev, pripravili izhodno covid strategijo in sprejeli interventni zakon na področju zdravstva.

Za letošnjo jesen pa sta bila fokus po njihovih besedah predvsem soočenje z draginjo in izhodna strategija za epidemijo koronavirusa. »Slovenija je obrnila trende na področju inflacije. Naši ukrepi so bili pravočasni in učinkoviti,« je še navedel in dodal, da so normalizirali politično ozračje v Sloveniji.

FOTO: Črt Piksi/Delo

»Kot največji uspeh te vlade štejem to, da smo po pol leta vsi pozabili, kako smo živeli zadnji dve leti. Nič več nas ne skrbi, kakšne omejitve bodo jutri veljale, kako nas bo kdo osramotil na mednarodnem parketu,« pa je navedel koordinator Levice in minister za delo. Dodal je, da bo naslednje leto reformno leto. Naštel je področja dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter pokojninsko in davčno reformo.

V nadaljevanju je še dodal, da bo ključno, da jim volivci 27. novebra pri tem pomagajo, sicer ne bodo mogli izpolnjevati svojega mandata.

Tudi Golob je pozval, naj se volivci udeležijo vseh treh volilnih nedelj in na referendumih podprejo vse zakone. »Vsak glas šteje in če ne daš glasu, ga daš vsaj polovico nasprotniku,« je pozvala tudi Fajonova.

V koaliciji se v teh dneh niso mogli izogniti pogovoru o interpelacijah, že jutri ta najprej čaka Tanjo Fajon. FOTO: Črt Piksi/Delo

Niso pa se mogli izogniti interpelacijam, ki jih čakajo – zoper zunanjo ministricojutri in notranjo ministricov ponedeljek. »Koalicija je popolnoma enotna, jasna in odločna. Argumenti v obeh interpelacijah so popolnoma iz trte zviti. In koalicija stoji za njima in enako bo tudi, če pride do interpelacije ministrice Vrečko,« je povedal Golob.

»Vsi očitki so popolnoma utemeljeni,« je navedla tudi zunanja ministrica.

V SDS in NSi so namreč že napovedali vložitev nove interpelacije zoper kulturno ministrico Asto Vrečko, če bo nadaljevala z združevanjem muzeja osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Kdaj bi se to lahko zgodilo, še ni povsem jasno, saj – kot smo pisali – ministrica za kulturo navaja, da šele pripravljajo podlage, o katerih bodo nato odločali na vladi, kar pa je pričakovati šele po superreferendumski nedelji 27. novembra, ki je v središču pozornosti političnih strank in ki bo zmagovalni strani dala dodaten zagon in tudi legitimiteto za prihodnje poteze.

Golob je v odgovoru na novinarsko vprašanje dejal, da združevanje muzejev ni bila tema tega koalicijskega vrha.