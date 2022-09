Interpelaciji proti dvema ministroma?

Poleg pogovorov o interpelaciji proti zunanji ministrici Tanji Fajon, ki je razburila SDS zaradi odpoklica »njihovega« veleposlanika Toneta Kajzerja, po naših informacijah že potekajo pogovori tudi o možnosti vložitve interpelacije zoper ministra za obrambo Marjana Šarca zaradi odločitve, da bo Slovenija odstopila od 343-milijonske pogodbe osemkolesnih oklepnikov boxer.

Kljub hladno-toplemu odnosu nekdanjih koalicijskih partneric bi bila po naših informacijah tudi poslanska skupina NSi pripravljena prispevati podpise zanjo, če bo odpoved nakupa boxerjev dejansko izvedena in bo prišlo »do 70-milijonskega odškodovanja«. Toliko naj bi po besedah Šarca namreč znašala pogodbena kazen, ki jo bo Slovenija morala plačati. Prvak NSi Matej Tonin, ki je kot minister za obrambo podpisal to pogodbo, je potezo označil za zelo škodljivo ter da gre za trmasto politično nasprotovanje prejšnji vladi. »Jasno je, da je boxer dražje vozilo, saj gre za najmodernejše vozilo,« se je odzval na ugotovitve na podlagi izvedene revizije, da posel ni bil najbolj ekonomičen.

Kot alternativo boxerju se v koaliciji že vse od odreditve notranje revizije omenja osemkolesni oklepnik KTO rosomak, ki ga izdelujejo na Poljskem po licenci finske Patrie in je cenejši. Naročili naj bi jih do konca leta. Kdaj točno se bo Slovenija umaknila iz programa Boxer in torej odstopila od nakupa boxerjev, nam na ministrstvu za obrambo (še) niso pojasnili.