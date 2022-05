Irena Šinko prestala prvo stopničko do kmetijske ministrice

Osebna izkaznica

Irena Šinko je univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike in univerzitetna diplomirana pravnica iz Šalovcev. Od 2010 do 2018 je vodila Sklad RS kmetijskih zemljišč in gozdov. Do povabila za kandidaturo za kmetijsko ministrico v vladi Roberta Goloba je kot višja svetovalka na oddelku za okolje in prostor delala na Upravni enoti Murska Sobota.

Na zadnjih parlamentarnih volitvah ni kandidirala na nobeni stranki ali listi, spada pa v kvoto Gibanja Svoboda.

Od leta 1995 do imenovanja na položaj direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS leta 2010 je bila prav tako zaposlena na Upravni enoti Murska Sobota, a kot vodja oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo.

Poklicno pot je začela kot tehnologinja v podjetju ABC Pomurka, zatem je bila kmetijska inšpektorica na Medobčinski inšpekcijski službi občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, poskusila se je tudi kot učiteljica strokovnega predmeta živinoreja na Srednji kmetijski šoli Rakičan.