Išče se že sedmi nadomestni minister

Kdo bo novi obrambni minister, še ni znano, prav tako ne, ali je Robert Golob, ki začasno vodi ta resor, sploh že opravil kakšen pogovor z morebitnim kandidatom.

Nekateri sogovorniki ocenjujejo, da bi bila najboljša izbira sedanji državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec, vendar je pri njem vprašljiva celo podpora lastne poslanske skupine. Del poslancev Gibanja Svoboda namreč napoveduje, da njegove ministrske kandidature, do katere so zadržani tudi v obeh drugih koalicijskih strankah, ne bi podprli. V koaliciji o imenih kandidatov za novega obrambnega ministra ne vedo nič in z morebitnimi pogovori predsednika vlade s kandidati niso seznanjeni. Na jutrišnji koordinaciji koalicije pred prvo redno sejo vlade po počitnicah so tako na dnevnem redu predvidene teme popoplavna obnova, plačna reforma in referendumska zakonodaja.