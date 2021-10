Iskanje se začne na predlog oškodovanca

Razpihovanje jeze in sovraštva je konec tedna dobilo nove razsežnosti. Premier Janez Janša in minister za obrambo Matej Tonin sta prejela poštno ovojnico z grozilno vsebino. Čez njuno fotografijo je bila narisana tarča, pošiljki pa priložen naboj.

V javnosti so se najprej razširile le informacije o omenjenih dveh pošiljkah, včeraj pa so na Policijski upravi Ljubljana razkrili, da obravnavajo pet takšnih primerov. Poleg premiera in obrambnega ministra so podobno vsebino prejeli še v poslanski skupini Desus in SNS. To je po facebooku sporočil tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič.

Na twitterju se je oglasil notranji minister Aleš Hojs. Zapisal, da je grožnjo prejel tudi on, a v njegovi pisemski ovojnici ni bilo ne slike ne besedila, ampak zgolj naboj. Toninu pa je za zdaj še neznani pošiljatelj namenil tudi sporočilo: »Ti misliš, da ti bo vojska pomagala. Ne bo ti, ko ti bomo po ljudsko sodili. Kmalu pride ta čas. Direkt v glavo.« Janši pa, da »ekipe čakajo na komando in da bo premier padel prvi«.

Center za varovanje in zaščito

V Sloveniji so določene osebe in objekti varovani v skladu z uredbo, varuje pa jih policija. Med tistimi, ki imata 24-urno varovanje (vse varovane osebe namreč nimajo stalnega varovanja), sta tudi Janša in Tonin. Za organizacijo varovanja je zadolžen center za varovanje in zaščito, ki sodi neposredno pod generalno policijsko upravo.

Nabor varnostnih ukrepov je določen glede na stopnjo ogroženosti, ki pa, razumljivo, lahko niha. Tudi opisani primeri imajo na način in stopnjo varovanja velik vpliv.

Podrobnosti na policiji iz varnostnih razlogov ne razkrivajo, zato tudi nismo dobili odgovora, kako je z varovanjem in pregledom (pisemskih) pošiljk varovanim osebam in njihovim družinskim članom.

»Načini izvedbe ukrepov prevenitvno-operativnega, fizičnega in tehničnega varovanja so opredeljeni v načrtu varovanja posamezne varovane osebe. So zaupne narave, zato vam načina izvedbe posameznih ukrepov varovanja ne moremo posredovati,« je pojasnil Drago Menegalija, predstavnik policije s področja kriminalitete.

Iskanje storilca na predlog

Grožnje s smrtjo, ki so jih bili konec tedna prejeli omenjeni politiki, so redke. Največ groženj vplivnim funkcionarjem je opaziti na spletu. A ti so pri obravnavi kaznivega dejanja izenačeni z drugimi državljani. Navadno gre, kakor tudi v omenjenih primerih, za sum kaznivega dejanja grožnje, ki se preganja na predlog oškodovanca.

Policija je še na stopnji zbiranja obvestil, na različne naslove pa so že poslali kriminaliste, »da bi zavarovali življenje ljudi in odkrili storilce«.

Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Stojan Belšak je pojasnil, da so za zdaj še na stopnji zbiranja obvestil, ki bi jih privedle do storilcev. Dodal je še, da so že bili izvedeni nekateri ukrepi, na različne naslove so poslali kriminaliste, da bi zavarovali življenje ljudi in odkrili storilce.

Ni pa skrival, da so tovrstne preiskave trd oreh za kriminaliste, saj poizvedujejo za anonimnimi osebami.