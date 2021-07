Iz Pivole odpeljali še zadnja tovornjaka blata in zemljine

Z območja Pivole v občini Hoče-Slivnica, kjer je bilo nelegalno odloženo komunalno blato, so danes odpeljali še zadnja dva tovornjaka blata in zemljine. Skupno je družba Kostak v enem mesecu z območja odpeljala za okoli 650 ton blata in zemljine, je povedala Tanja Podgoršek z direkcije za vode. Stroški bodo verjetno znašali nekaj sto tisoč evrov.



Delavci krškega podjetja Kostak, ki ima za prevzem takšnega materiala vsa potrebna dovoljenja, so blato, pomešano z zemljino, odstranjevali z zgornjih dveh lokacij v Pivoli in iz botaničnega vrta.



»Težave so bile predvsem zaradi težke dostopnosti lokacije in iskanja ustreznega prevzemnika blata,« je danes povedala sekretarka na direkciji za vode Tanja Podgoršek. Blato je bilo namreč odloženo v soteski, kjer je bilo treba odstraniti drevesno zarast. Glede tega so se zato morali uskladiti z gozdarji, ki so izvajali sečnjo, da so lahko z za to primernimi gradbenimi stroji nato dostopali na območje, kar je bilo po njenih besedah zelo težavno.



Podgorškova je napovedala, da bodo v nadaljevanju izvajali še monitoring, s katerim bodo preverjali, ali so z območja v zadostni meri odstranili odloženo blato. »Zaradi hitre intervencije upamo, da nekega večjega učinka na okolje ne bo, in ga ne pričakujemo,« je dodala sekretarka, ki je ob tem pohvalila koncesionarja, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, ki se je po njenih besedah zelo hitro odzval.



Točnih podatkov o stroških del na direkciji še nimajo, ker jih še zbirajo. »Verjetno bodo ti stroški nekaj sto tisoč evrov. Največji strošek je prevzem in odstranjevanje blata,« je pojasnila sekretarka.



Na vprašanje, kako je s plačilom stroškov, pa je dejala, da je v tem trenutku brez ugotovljenega povzročitelja zanje to naravna nesreča in da pokrivanje stroškov trenutno ureja ministrstvo za okolje in prostor. Po besedah Podgorškove bodo za to namenjena posebna sredstva.

Kriminalisti preiskujejo dalje

Medtem pa so policisti v zvezi s tem primerom po doslej znanih podatkih spisali kazenske ovadbe zoper šest ljudi in dve pravni osebi z območja Celja in Ljubljane, s kriminalistično preiskavo pa, kot so danes za STA navedli na Policijski upravi Maribor, nadaljujejo.



Šesterici zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja in s tem povzročene škode za zdravje in življenje ljudi in živali, pa tudi velike škodo na rastlinah, grozi do osem let zapora.



Družba Kostak, ki bo odstranjeni material kompostirala skladno s predpisi, je z deli začela sredi junija, potem ko so skupaj z Vodnogospodarskim podjetjem Drava od okoljskega ministrstva prejeli podpisan in potrjen odlok, s katerim se ureja financiranje sanacije in potrjuje prevzemnika blata.



So pa na direkciji za vode ponovno danes opozorili na pomen osveščanja ljudi, da do podobnih primerov sploh ne bi prihajalo. Če pa opazijo, da se kaj takšnega dogaja, naj to takoj sporočijo policiji ali občini.

