Golob zdravnike pozval k takojšnji prekinitvi stavke in agonije za paciente

»V preteklih tednih sem se večkrat srečal s predstavniki zaposlenih v zdravstvu, direktorji bolnišnic in v zadnjem tednu dvakrat s predstavniki Fidesa,« je povedal premier Robert Golob na začetku izjave za javnost, v kateri je zdravnike in zdravnice pozval, da takoj zaustavijo stavkovne aktivnosti in prekinejo agonijo pacientov.

»Zdravniki bi morali biti tisti, ki razumejo, da mora biti pacient vedno prvi,« je dejal Golob, ki je zdravnikom očital, da so postavili lastne finančne koristi pred pravice pacientov. Zahvalil se je »tihi večini, ki omogočajo, da zdravstveni sistem deluje«.

Kljub stavki izvedli več zdravstvenih storitev

Kot je znano, zdravniki in zdravnice kljub stavki delajo in so po uradnih podatkih v času stavke izvedli celo več zdravstvenih storitev za paciente, kot jih izvedejo sicer.

Golob je izjavo Damjana Polha, predsednika Fidesa, da je kot premier Fidesu v pogovorih dvakrat grozil z ukrepi, če ne bodo prekinili stavke, komentiral z besedami, da je bil sestanek konstruktiven. Menil je tudi, da kdor iskreno verjame v rešitve, ne ruši tega takoj, ko zapusti dvorano.

Premier Golob je predstavil svojo ponudbo Fidesu: prihodnji teden se nadaljujejo splošna pogajanja za plače v javnem sektorju, v sredo pa tudi stebrna pogajanja za zdravstvo, kjer bodo odprli vsa vprašanja, vključno s stavkovnimi zahtevami. Pogoj premiera pa je, da Fides za čas pogajanj zamrzne stavko. Premier je poudaril, da bi se zdravniki morali zavedati, da so tukaj zaradi koristi pacienta, ne pa zaradi lastnih finančnih koristi.

V ponedeljek izredna seja vlade

Po besedah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel bo v ponedeljek izredna seja vlade, posvečene zdravstvu, kjer bodo odločali o nadaljnjih korakih za nadaljevanje stavke in zagotavljanju delovanja sistema v času stavke.

»Zaradi umika soglasij za nadurno delo bomo morali najti nove oblike dela, na primer izmensko delo,« je povedala ministrica, ki kot ministrica ne sodeluje v pogajanjih z zdravniki niti nima s Fidesom nikakršnih pogovorov. Poudarila je, da morajo ranljive skupine kljub stavki priti do zdravnika.

V javnem zdravstvenem sistemu je zaposlenih premalo zdravnikov, zato sistem v dobršni meri sloni na nadurnem delu zdravnikov in zdravnic. Mnogi so se odločili po 1. marcu delati toliko, kot drugi zaposleni v javnem sektorju, torej 40 ur tedensko in dodatno osem ur, kot za zdravnike predvideva zakon. Zaradi umika soglasij za prekomerno nadurno delo bo zdravstveni sistem po prvem marcu bistveno moten. Direktorji zdravstvenih ustanov so povedali, da bo zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo za nujne bolnike, marsikatera ambulanta pa bo zaprta, nenujnih storitev predvidoma zaradi pomanjkanja zdravnikov ne bo. Zdravstvo bo s tem na najnižji točki, odkar smo v samostojni Sloveniji.

V času, ko to poročamo, se pričenja seja glavnega odbora Fidesa, kjer bodo razpravljali, kaj narediti. Po seji je Fides napovedal izjavo za javnost.