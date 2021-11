Izposojene, kupljene ali ukradene QR-kode družbi delajo škodo

Že dolgo ni skrivnost, da mnogi iščejo vse mogoče načine, da bi izigrali pogoj PCT. Ker je nadzor pomanjkljiv, posamezniki ob preverjanju pokažejo potrdilo druge osebe, nekateri pa so šli še korak dlje. Evropsko digitalno potrdilo z nekaj dokaj preprostimi računalniškimi koraki ponaredijo.

Potrdila o prebolelosti ali cepljenosti si tako izdelajo kar sami ali pa jim ga (tudi za plačilo) izdela nekdo drug. V PDF-datoteki evropskega potrdila namreč spremenijo ime oziroma »prilepijo« QR-kodo druge osebe. Ker se ob preverjanju ne zahteva tudi vpogleda v osebni dokument, imajo prost vstop povsod, kjer se zahteva pogoj PCT. A s tem družbi kot celoti, ne samo sebi, delajo veliko škodo.

Stroka opozarja, da gre za neodgovorno in nevarno početje. Je pa tudi kaznivo. Na policiji so nam pojasnili, da že od začetka uvajanja ukrepov za zajezitev covida-19 zaznavajo večje število ponarejenih potrdil o izvedbi PCR-testov, kartončkov o cepljenju, potrdil o prebolelosti in drugih potrdil za priznavanje pogoja PCT.

Če so sprva največ tovrstnih primerov zaznali ob prehodu državne meje, je zdaj drugače. Posebne statistike glede omenjenih listin ne vodijo, dnevno pa obravnavajo več tovrstnih primerov. Gre pa za kaznivo dejanje ponarejanja listine, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena celo zaporna kazen do treh let. Na splošna policija ugotavlja še, ali imajo ravnanja posameznikov tudi znake katerih koli drugih kaznivih dejanj, kjer se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Miki Miška in Adolf Hitler

V sklopu preiskav kriminalisti preverjajo vse okoliščine storitve kaznivega dejanja, med drugim poskušajo ugotoviti, kje, kdaj in kako so storilci pridobili ponarejeno potrdilo. »Na ta način poskušamo ugotoviti identiteto in dokazati storitev kaznivega dejanja tudi ponarejevalcu tovrstnih potrdil. V nekaj primerih je policija uspešno identificirala storilce in jih bo kazensko ovadila,« je pojasnil Drago Menegalija, predstavnik policije s področja kriminalitete.

Na policiji pozivajo vse, ki so jim znani konkretni primeri omenjenih zlorab, da o tem obveščajo pristojne organe (inšpekcijske službe), v primeru kaznivih dejanj pa najbližjo policijsko enoto ali državno tožilstvo.

V primeru ponarejanj pa gre za širši problem. Tudi pri nas so namreč zakrožile ponarejene QR-kode za Mikija Miško in Adolfa Hitlerja, ki jih aplikacija za preverjanje prepoznava kot veljavne. Pri tem ne gre za napako v aplikaciji, ampak najverjetneje za krajo tujih kod, zaznali pa so tudi primere prodaje prek tako imenovanega temnega spleta (darknet).

PCT je epidemiološko najbolj smiseln ukrep

Drugače od preteklega leta v tem času danes pogoj PCT omogoča praktično vse aktivnosti, ki smo jih bili vajeni pred pandemijo koronavirusa. Da je PCT ključnega pomena, da ohranimo javno življenje in poskušamo karseda zajeziti virus, dlje časa opozarja tudi stroka.

Prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel je bil pred dnevi jasen, da so pogoj PCT, nošenje mask v zaprtih prostorih in testiranje ob prvem poslabšanju zdravstvenega stanja strokovno najbolj smiselni ukrepi. A ker se smiselni ukrep zanemarja, zlorablja in izigrava, se bomo, tako kaže, vrnili k zaostrovanju ukrepov.