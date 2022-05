Izpoved najbolj delavnega zdravnika

V nadaljevanju preberite:

Čeprav imajo zdravniki radiologi zaradi vplivov sevanja skrajšani delavnik, je radiolog, ki dela v SB Ptuj in ZD Adolfa Dolca Maribor in je tudi rekorder po prejetih izplačilih, v službi lani vsak dan preživel 14,1 ure (upoštevani tudi vikendi in prazniki). Ministrstvo za zdravje želi podatke o pravilnosti izplačanega števila ur, kaj pa o visokih delovnih obremenitvah pravi sam?