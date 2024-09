Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v tokratnem pogovoru Od srede do srede analizirala dogajanje na Bližnjem vzhodu, pri čemer sta pod drobnogled vzela Organizacijo združenih narodov.

Najprej sta se navezala na izraelske napade na Libanon, ki so se okrepili po množični eksploziji komunikacijskih naprav pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah minuli teden, za kar so številni okrivili Izrael. Ta odgovornosti ni prevzel, je pa sprožil niz uničujočih napadov na cilje v Libanonu, v katerih je bilo od ponedeljka ubitih več kot šeststo ljudi.

»Ta trenutek je cilj Izraela čim bolj destabilizirati Bližnji vzhod in ob tem čim bolj profitirati, pa četudi zaradi tega propade ves svet. Izrael iz Libanona ustvarja novo Gazo, krivda pa seveda leži na ZDA. Če bi v EU in ZDA izglasovali, da Izrael izvaja genocid in da je treba Netanjahuja tako kot Putina obsoditi za vojne zločine, bi Izrael že zdavnaj počepnil,« je dejal Markeš, ki je prepričan, da bi bilo vojne kmalu konec, če bi ustavili dobavo orožja Izraelu.

Žerdin je izpostavil, da se mu zdi nenavadno, da generalni sekretar Združenih narodov António Guterres v svojih govorih zveni podobno kot voditelj relativno dobro proračunsko podprte nevladne organizacije. »Med njegovim nastopom in nastopom predstavnika Amnesty International ni bistvenih razlik, nenavadno pa je, da imajo Združeni narodi minimalne mehanizme za ukrepanje, medtem ko Amnesty International nima drugega, kot da vpliva na vest ljudi,« je dejal Žerdin.

Ali Žerdin in Janez Markeš FOTO Leon Vidic/Delo

Markeš je poudaril, da Organizacija združenih narodov sama po sebi ni slaba. »Zasnovali so jo humanisti, ki so izpostavili pomembnost temeljnih človekovih pravic in nove svetovne ureditve, ki je temeljila na načelih razsvetljenstva. A vse to je zamrlo. Nekoč je delovalo že zato, ker je delovalo tudi v ZDA,« je dejal Markeš.

Delova komentatorja sta se v nadaljevanju dotaknila še drugih tematik, med drugim forenzične arhitekturne analize Gaze. Ko vidimo, katere točke je napadel Izrael, nam je situacija v Gazi precej bolj jasna,« je dejal Žerdin in napovedal intervju s Petrom Polackom, raziskovalcem skupine Forensic Architecture, ki se je pred tedni mudil v Sloveniji na festivalu Grounded. Za posebno številko Sobotne priloge, ki izide ta konec tedna, ga je intervjuvala Nina Gostiša.