Delov komentator Janez Markeš meni, da do večje eskalacije nasilja med Izraelom in Iranom verjetno ne bo prišlo. Za umor političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije, ki ga je Izrael izvedel v Teheranu, bi bil enakovreden povračilni ukrep kvečjemu umor izraelskega premiera Benjamina Natanjahuja, kar pa se verjetno ne more zgoditi. Poleg tega je »Iran tehnološko nedorasel, saj za muho, ki se ji reče Izrael, stoji slon, ki se mu reče ZDA z vso svojo vojaško tehnologijo,« je dejal.

Pred tem je Izrael napadel iranski konzulat v Siriji, v odgovor pa je Iran sicer res izstrelil nekaj raket proti Izraelu, vendar obenem najavil koordinate napade in domala pozval izraelske zaveznike naj jih prestrežejo, je spomnil Žerdin. Markešu se zdi, da bo tokrat sicer drugače, saj so v Iranu resnično užaljeni. »Če lahko Izrael v Teheranu z raketo razstreli kogarkoli v katerem koli trenutku, pomeni, da lahko kadarkoli skozi okno Delove stavbe prileti izraelski izstrelek. Ne moremo biti gotovi, da izraelske varnostne službe z ameriško vojaško tehnologijo ne prisluškujejo našim telefonskim pogovorom, da ne prisluškujejo novinarjem ali kateremu koli politiku,« je opisal Markeš, ki v tem vidi civilizacijsko grožnjo.

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta se obregnila tudi ob dvojna merila olimpijskih iger, na katerih so letos lahko nastopili izraelski športniki, medtem ko je Izrael nemoteno bombardiral Gazo, medtem ko ruski in celo beloruski športniki na njih niso smeli nastopiti. Ker je Izrael zbombardiral tudi več šol in v njih ubil na stotine ljudi, je Irska zahtevala od EU naj preveri sporazum z Izraelom, saj ta vključuje tudi kriterij spoštovanja človekovih pravic, česar Izrael očitno ne počne, je strnil Markeš.

Na domačem političnem parketu se ne dogaja veliko, bo pa jeseni zanimivo vprašanje za zdravstveno ministrico in premiera, kaj sta storila za zaustavljanje dvoživkarstva v zdravstvu. Markeš predvideva, da bosta na to odgovarjala z raznimi obljubami, ki se bodo iztekle v eno samo obljubo, da bodo področje seveda uredili, če dobijo še en mandat. »Dogaja se nekaj, čemur ni mogoče zaupati, zoper kar bo treba dvignite glasove in kar bo treba v javnem mnenju ostro sankcionirati,« je delo vlade ocenil Markeš. Žerdina dogajanje v zdravstvu spominja na divjo privatizacijo z začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Druga težava bo šolstvo, saj so za razliko od mladih zdravnikov, mladi učitelji dejansko izrazito podplačani.