Janezu Janši 98-odstotna podpora: SDS se ne bo več žrtvovala

S slovensko himno in bogatim kulturnim programom se je začel kongres SDS v Ormožu, kjer so v ospredju predvsem programske usmeritve stranke in osrednje resolucije, ki je nekakšno politično sporočilo stranke, pred parlamentarnimi volitvami. Da jih bo nanje vodil Janez Janša, je bilo jasno že pred tem. Bil je edini kandidat na volitvah, kjer so prvič predsednika stranke volili vsi člani stranke na predkongresnih volilnih konferencah. Sodelovalo je 4636 članov, od tega jih je 4563 glasovalo za, 58 pa proti. 15 glasovnic je bilo neveljavnih.

Nato se je v nagovoru izdatno posvetil »tranzicijski levici« in njeni nesposobnosti, ki jo je treba zaustaviti. Za vrnitev ukradene države je po njegovih besedah samo ena pot – to je koalicija z volivci. »O političnih povezavah z drugimi strankami se bomo pogovarjali po zmagi na volitvah, kajti potrebujemo ustavno večino razuma. Kot vedno v SDS vnaprej ne izključujemo nikogar. Postavljamo pa bodočim koalicijskim partnerjem dva temeljna pogoja: Dosledno spoštovanje slovenske ustave ter zavez iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov,« je navedel in doživel aplavz. To je po njegovo minimum demokracije in z njim se po njegovo ni vredno ukvarjati.

Navedel je, da SDS ne bo nikoli več oblikovala koalicij brez jasne in trdne programske večine oziroma brez možnosti za oblikovanje in uresničevanje ključnih razvojnih politik. Bomo pač počakali na čas, ko bo to možno. SDS je trdna, močna in trdoživa stranka, zgrajena za ves čas delovanja slovenske države. Gre namreč za projekt stoletij in zato trajen.

»SDS se je doslej dvakrat žrtvovala in skupaj s partnerji nesebično reševala Slovenijo v času gospodarske krize in pandemije. V zahvalo so nas preganjali, obsojali, zapirali, obešali in kurili lutke z našimi obrazi, kradli mandate, klicali k naši smrti in pozivali k čiščenju naših volivcev. Zato nikoli več tega,« je navedel.

Janša je še izpostavil, da sami za razliko od levičarjev in trenutne leve vlade zagovarjajo vitko državo, meritokracijo, nižje davke za vse, decentralizacijo, finančno samostojnost občin ... Levica terja spremembe zaradi ideologije, mi zagovarjamo tiste spremembe, ki izboljšujejo položaj ljudi, je navedel in se spotaknil ob navedbe vladnih članov, da za načrtovane spremembe potrebujejo več časa. To, da bi dobili nov mandat, pa je označil za »naravno nesrečo«, po kateri pa bi spet rekli, da potrebujejo še dodatna dva mandata, da izpolnjujejo svoje napovedi ...

»Negativna kadrovska politika tranzicijske levice, v kateri močna ozadja potiskajo v ospredje lutke v podobi novih obrazov, je na levem polu ustvarila kadrovsko puščavo. Nazadnje so postrgali že po samem dnu,« je navedel in dodal, da sami nimajo suše. Svojo stranko je označil za politične predstavnike suverenega dela slovenskega naroda, ki je v težkih okoliščinah postal odporen na laži in potvorbe. To pa se je po njegovo pokazalo tudi na zadnjem referendumu in evropskih volitvah. A takoj, ko se kdo izmed njih izpostavi, po njegovih besedah sledi obračun nasprotne stani z njim. To se je po njegovo zgodilo tudi s poslancem Andrejem Hovikom. »Težko je to zdržati, ker imaš prave predstave o demokraciji,« je dejal.

To moč, ki raste po referendumu, pa bodo zdaj po njegovo namenili izgradnji koaliciji z volivci. Ko bodo razpisane volitve, pa bodo predstavili tudi vladni program, ki je že spisan in pripravljen. Poleg že prej omenjenih točk v nagovoru naj bi imel v fokusu predvsem blaginjo slovenskega človeka. Nagovor je zaključil z besedami, da nikoli ne bodo odnehali.

»Sedaj prihaja naš dan. Prihaja zora. Rumeno sonce in modro nebo. Ni te noči, ki je jutro ne bi premagalo,« je dejal. Sledili so vzkliki Svoboda Sloveniji.