Na strehi parlamenta stal poslanec SDS, posredovali gasilci

Poslanec SDS Andrej Hoivik je splezal na streho parlamenta in nagovoril mimoidoče. Pred Državnim zborom so posredovali policisti, gasilci in reševalci.

Galerija Poslanec na vrhu državnega zbora. FOTO: X

Ž. U.